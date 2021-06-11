▲ 【神舟十二號】飛船「限載兩人」「長年超載」？官媒講出實情

神舟十二號載人飛船與長征二號F火箭組合體，日前已運抵酒泉衛星發射中心發射區，短期內會發射升空，將3名中國航天員，首次送到中國空間站（太空站）天和核心艙。神舟十二號船箭組合體一張照片引起網民議論，有人發現火箭平台上有「限載2人」字樣，疑問載3人的神舟飛船是否一直超載了？官媒就此解答，「限載2人」指的不是飛船，而是平台上的那塊蓋板。

科學技術部主辦報章《科技日報》在微信號撰文，表示有眼尖心細的網友，從平凡的任務動態報道中發現了不凡之處，他們放大圖片一張箭船組合體照片，在火箭腳下發現了「限載2人」標識。

這一發現讓網友腦洞大開。有人驚呼：「震驚，神舟飛船竟然長年超載。」「扣幾分罰多少錢來着？」「同志請靠邊停火箭，請出示您的駕照，行駛證。」

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但文章指出，首先要說明的是，這個標識是寫在活動發射平台上，不是指飛船。

活動發射平台由中國航天科技集團一院研制，被稱為「火箭座駕」。目前中國最大的活動發射平台，用於承載長征五號運載火箭，平台表面面積相當於一個半籃球場，自重近2000噸，定位精度達到毫米級。

長征二號F運載火箭的發射平台，目前已退居國內第二大，長逾24米、寬22米，能適應最大直徑為3.35米的芯級箭體。

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至於有人疑問這麽大的平台，能承載幾百噸重的火箭，多站幾個人又怎麽了？文章解釋，這也是誤解。「限載2人」指的是平台中心處的黃色蓋板。

此處蓋板可活動，火箭發射前蓋在這裏，以便技術人員操作和維護火箭電氣等系統，蓋板會在火箭發射時撤掉。出於安全考慮，限定蓋板承載人數。

文章指，簡單來說，這並不是甚麽重要部件，能用上的時候很少。要不是被這張角度獨特的照片暴露，通常它幾乎沒甚麽存在感。

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責任編輯：連兆鋒