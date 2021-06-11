  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (五) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神舟十二號】飛船「限載兩人」「長年超載」？官媒講出實情

國情動向 12:18 2021/06/11

分享：

【神舟十二號】飛船「限載兩人」「長年超載」？官媒講出實情

神舟十二號載人飛船與長征二號F火箭組合體，日前已運抵酒泉衛星發射中心發射區，短期內會發射升空，將3名中國航天員，首次送到中國空間站（太空站）天和核心艙。神舟十二號船箭組合體一張照片引起網民議論，有人發現火箭平台上有「限載2人」字樣，疑問載3人的神舟飛船是否一直超載了？官媒就此解答，「限載2人」指的不是飛船，而是平台上的那塊蓋板。

科學技術部主辦報章《科技日報》在微信號撰文，表示有眼尖心細的網友，從平凡的任務動態報道中發現了不凡之處，他們放大圖片一張箭船組合體照片，在火箭腳下發現了「限載2人」標識。

這一發現讓網友腦洞大開。有人驚呼：「震驚，神舟飛船竟然長年超載。」「扣幾分罰多少錢來着？」「同志請靠邊停火箭，請出示您的駕照，行駛證。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

但文章指出，首先要說明的是，這個標識是寫在活動發射平台上，不是指飛船。

活動發射平台由中國航天科技集團一院研制，被稱為「火箭座駕」。目前中國最大的活動發射平台，用於承載長征五號運載火箭，平台表面面積相當於一個半籃球場，自重近2000噸，定位精度達到毫米級。

長征二號F運載火箭的發射平台，目前已退居國內第二大，長逾24米、寬22米，能適應最大直徑為3.35米的芯級箭體。

天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍

至於有人疑問這麽大的平台，能承載幾百噸重的火箭，多站幾個人又怎麽了？文章解釋，這也是誤解。「限載2人」指的是平台中心處的黃色蓋板。

此處蓋板可活動，火箭發射前蓋在這裏，以便技術人員操作和維護火箭電氣等系統，蓋板會在火箭發射時撤掉。出於安全考慮，限定蓋板承載人數。

文章指，簡單來說，這並不是甚麽重要部件，能用上的時候很少。要不是被這張角度獨特的照片暴露，通常它幾乎沒甚麽存在感。

神州十二號6月帶3人征空 楊利偉當後備

天舟二號曾兩度推遲發射 火箭故障變「冰箭」

中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍
今日
天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍
【天舟二號】曾兩度推遲發射 火箭故障變「冰箭」
2021/05/30
【天舟二號】曾兩度推遲發射 火箭故障變「冰箭」
美國太空孤立中國 反變孤立自己？
2021/05/24
美國太空孤立中國 反變孤立自己？

你可能感興趣

天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍
今日 12:03
天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍
【天舟二號】曾兩度推遲發射 火箭故障變「冰箭」
16:00 2021/05/30
【天舟二號】曾兩度推遲發射 火箭故障變「冰箭」
美國太空孤立中國 反變孤立自己？
10:10 2021/05/24
美國太空孤立中國 反變孤立自己？
航天科技 中國

上一篇文章

馬克龍剃北約拜登眼眉？「搞清敵人是誰 中國不應是優先目標」

下一篇文章

天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機