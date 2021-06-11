【廣東疫情】廣州端午停運省際長途客運 粵中高風險地禁龍舟賽事（第二版）

廣東新冠肺炎疫情持續，昨日新增9宗本土確診病例，均來自廣州。廣州宣布，端午假期（12-14日）將暫時關停部分市內客運站，並停運市內所有省際長途客運班線。深圳也提醒市民，端午假期非必要不離開深圳。

另外，廣東省衛健委副主任徐慶鋒表示，端午節假期加強大型活動管理， 全省中高風險地區所在地市，暫緩舉辦各級各類大型活動，不得組織龍舟賽事，不得組織龍舟飯等活動。目前廣州、佛山、 湛江都有高或中風險地區。

廣州今日上午舉行疫情防控新聞發布會，會上通報，為減少疫情傳播風險，端午假期期間，廣州市交通運輸部門將會同機場、鐵路、公路等有關部門，進一步落實機場、鐵路、公路客運站離穗旅客，均須憑「健康碼」綠碼和48小時內核酸陰性證明的查驗，暫時關停部分市內客運站，並停運市內所有省際長途客運班線。

有可能接觸風險 納入「黃碼」

同時，廣州加強涉及重點區域和場所人員核酸檢測篩查，如市民在確診病例和無症狀感染者停留過的重點區域和場所附近區域活動並停留過，存在可能接觸風險的，健康碼將納入「黃碼」範圍，須核酸檢測。

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另外，浙江義烏昨日新增1名無症狀感染者，為伊拉克籍男子，上月從伊拉克飛抵廣州，在廣州隔離14天期間，多次核酸檢測均為陰性，日前解除隔離後飛抵義烏，昨日核酸檢測結果為陽性，專家組診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

責任編輯：林佩怡

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