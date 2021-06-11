中美商務部長通話 美憂中國產業政策 促公平競爭

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中美經貿領域官員近期頻頻通話，中國商務部部長王文濤周四（10日）與美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）通話。美國商務部表示，已向中方提出，美國對中國的產業政策感到擔憂，強調要有更公平的競爭環境。
兩國就產業政策分歧保持通話
據美國商務部聲明，雷蒙多討論了拜登政府對造福美國勞動者的經濟政策的關注，並表達美國對中國不公平和扭曲市場的產業政策等問題的關切，指出有必要為美國公司在中國創造公平的競爭環境，以及保護美國技術免受未經授權用戶侵害的重要性。
中國商務部稍早公布，兩國部長就中美商務領域內有關問題和彼此關切，坦誠、務實交換意見。雙方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧，並繼續保持工作溝通。
中方承諾作為平等夥伴參與計劃
另外，除經貿產業合作，兩國在近期通話中亦有討論，有關在二十國集團（G20）暫停最貧窮國家償債計劃中的參與度問題。
美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周四表示，中國在G20暫停最貧窮國家償債計劃中的參與度一直落後，指中國未將部分國有和政府控制實體的貸款，納入其官方債務總額。她並擔心，提供給這些國家的資源被用來償還中國債務。
耶倫指出，已與中國討論了其參與度問題，而中方承諾，將作為平等夥伴參與這些債務框架。
責任編輯：易燕丹
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