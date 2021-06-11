拜登約翰遜簽新版《大西洋憲章》 應對中俄挑戰

美國總統拜登（Joe Biden）赴英國出席七國峰會（G7），會前與英國首相約翰遜（Boris Johnson）首度面對面會談，簽署新版《大西洋憲章》（Atlantic Charter），概述了美英計劃在8個關鍵領域合作，應對來自中國和俄羅斯的挑戰。

約翰遜與拜登周四（10日）在康沃爾郡（Cornwall）簽署新版《大西洋憲章》。新憲章是仿效英國前首相邱吉爾和前美國總統羅斯福於1941年簽署的《大西洋憲章》。《大西洋憲章》被認為是二戰後建立世界格局和國際新秩序的基石。

新憲章列出8個合作領域，涉及應對網絡安全及氣候變化問題，還包括針對使用虛假訊息干預其他國家選舉，以及使用不光彩的經濟手段等，有關指控是針對中國和俄羅斯。

拜登在會晤後表示：「我們肯定了英美兩國之間的特殊關係，這並不是輕描淡寫的隨口一言，確切的指兩國人民之間的特殊關係，我們還重申了對於捍衛英美兩國共有的長久持續的民主價值觀的承諾。」約翰遜稱，這次會晤就像引入了「一股新鮮空氣」。兩人的會談進行了一個多小時。

拜登於9日抵達英國，開始他就任總統後的首次出訪。在為期8天的訪歐行程中，他將出席七國集團領導人峰會和北約峰會，並與俄羅斯總統普京在瑞士會晤。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日回應拜登藉G7打造聯盟制衡中國是「拉幫結派，搞集團政治」，不得人心，注定沒有出路。

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責任編輯：尹航

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