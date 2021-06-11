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馬克龍剃北約拜登眼眉？「搞清敵人是誰 中國不應是優先目標」

國情動向 12:25 2021/06/11

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馬克龍剃北約拜登眼眉？「搞清敵人是誰 中國不應是優先目標」

美國總統拜登出席北約峰會，拉攏盟國對抗中國前，法國總統馬克龍呼籲，北約要釐清戰略重點。馬克龍表示，北約作為同盟，需要搞清楚誰是敵人，中國不應該是北約的優先目標。

路透社報道，馬克龍周四（10日）向記者稱，北約「需要知道我們的敵人是誰和在哪裏」，北約需要對俄羅斯制定一套策略，而中國不應是同盟的優先議題。

馬克龍指，北約需要一套即使俄羅斯發動入侵、網絡攻擊或威嚇時，仍然感到挑戰巨大和棘手的戰略，這亦需考慮到歐洲的地理情況。

馬克龍前年曾形容，北約正經歷「腦死亡」，歐洲需要覺醒，不能再指望美國保護，否則歐洲「會從地緣上消失」。

中國促推中歐投資協定生效 法國拒絕：無法接受中方制裁

美國總統拜登正在上任後首次外訪，周一（14日）會到比利時布魯塞爾，出席北約峰會。

北約秘書長斯托爾滕貝格本周初到美國白宮與拜登會面，稱中國「並不享有我們的價值觀」，中國與俄羅斯關係增強「威脅全球秩序」。他又以香港、台灣、新疆等議題攻擊中國，但承認北約需要就軍控、氣候等議題與中國合作。

對於斯托爾滕貝格言論，中國外交部表示，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，北約作為全球最大的軍事聯盟，應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，以客觀、積極、開放的態度看待中國和中俄關系發展，多做有利於維護國際和地區安全與穩定的事。

中歐關係遇寒流 能否也打上「疫苗」？

中國《反外國制裁法》全文出爐 反制可擴及直系親屬

拜登首訪歐洲 美國能否令G7變「反華俱樂部」？（訂戶專享）

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責任編輯：連兆鋒

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