胡曉煉：不能把人民幣國際化 當成國際對抗武器

中國進出口銀行董事長胡曉煉，周五（11日）在上海陸家嘴論壇表示，人民幣國際化仍然處於初級階段，基本特徵是以服務實體經濟為主要功能，不必過度解讀，更不能把人民幣國際化當成國際對抗的武器。

人民幣國際仍在初期 根基於國內

胡曉煉表示，在人民幣國際化的初級階段，不必過度地解讀人民幣國際化，人為賦予多種含義，例如把人民幣匯率變動作為人民幣國際化的晴雨表、把人民幣當成是國際避險貨幣、把數字人民幣當成人民幣國際化捷徑、把境外人民幣市場作為主導人民幣交易市場、把離岸匯率作為標誌性導向等。

她指出，人民幣國際化服務巨大的國內市場對進口的支付需求，認為人民幣國際化的根基於國內，人民幣國際化不應是投機交易主導的短期爆發的過程，也不能由離岸市場、周邊市場的金融炒作所主導。

她強調，人民幣國際化是一個自然的長期的過程，要堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係的要求，緊緊圍繞實體經濟，促進貿易投資自由化、便利化這個導向來主動作為。

升級取決於金融開放

而人民幣國際化從初級版演進至升級版，胡曉煉表示，這取決於中國金融市場更大範圍、更深層次的開放，人民幣資本項目可兌換的基本實現，中國與世界更緊密地融合。

中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵在論壇上則稱，很多機構、很多國家願意使用人民幣，但是實際使用的還是比較少。她稱，構建新的發展格局，關鍵在於經濟循環的暢通無阻，人民幣要成為更加自由、可使用的貨幣。

談人民幣國際化再出發 人行官員：把握數字人民幣先發優勢

人行副行長：人民幣國際化目標非取代美元 將擴大數字人幣試點

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁