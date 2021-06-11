廣州疫情呈新特點 專家指重型及危重患者比例偏高

廣州新冠肺炎疫情持續，專家表示，這次疫情呈現一個新特點，患者病情發展得很快，重型及危重型比例偏高，或與這次疫情病毒致病率較強有關。

據官方今日通報，廣州昨日新增9宗本土確診病例。至此，當地本輪疫情累計報告128宗本土感染，其中確診病例121宗，無症狀感染者7人。

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患者發病數天轉重症 或因毒株致病率較強

據央視新聞昨日報道，國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組專家、廣東省中醫院副院長張忠德表示，與之前相比，廣州這波疫情年齡較大的患者比較多，患者病情進展很快，危重病人或者重型病人發病3到4天就轉重症。患者症狀還比較明顯。廣州約8成患者都有發燒，而且很高，比例高過其他爆發疫情的地方；病毒載量也很高，降低速度卻相對較慢。

另一救治組專家，中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東表示，在之前武漢疫情，以及後面20多次局部聚集性疫情中，進入重型和危重型的患者比例大約是2%到3%，有的高一點也不過是5%至8%，局部的也是8%至10%。相比之下，這次進入重型和危重型的病患比例偏高，大約是10%到12%。這個偏高的比例，有可能是這批疫情毒株致病率比較強所導致。

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專家：廣州疫情趨緩 不排除仍有散發病例

此外，廣東省政府今日舉行新聞發布會，省衛健委副主任、省中醫藥局局長徐慶鋒表示，通過落實各項防控措施，茂名市、佛山市、深圳市分別自5月26日、6月5日、6月7日以來無新增個案報告；廣州市近期新增病例多來自已封閉管控區域及隔離觀察人員。專家研判認為，廣州市疫情形勢趨於緩和，向積極向好方向發展，但不排除還會有散在病例發生的可能。

責任編輯：易燕丹

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