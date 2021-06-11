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周小川談過度投機：不要老想一夜暴富 勿借太多錢

經濟脈搏 13:38 2021/06/11

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中國人民銀行前行長周小川，今日（11日）在上海陸家嘴論壇談及加密貨幣、金融危機、過度投機等熱點話題。他表示，中國很強調金融服務實體經濟，並會抑制過度投機，注重對人的引導，「你不要老想著一夜暴富，不要從事過度的投機活動，也不要超出自己的收入能力借太多的錢」。

變賺快錢 部分加密貨幣難回支付領域

對於加密貨幣，周小川稱，中方亦注重如何為實體經濟服務，而從原理、設計思想來講，如果真的能夠在支付領域中起一定的作用，仍有可能成為為實體經濟服務的一項有用工具。但有些參與者把它看作賺快錢的手段、搞成數字資產，現在一些加密貨幣想回到支付領域，已經失去機會。

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周小川在演講時提到，如果有一些投機過度造成泡沫和泡沫破裂，大家會對金融和實體經濟的關係討論比較多，而中國是非常頻繁講實體經濟，近年這個問題還有一定熱度，尤其全球金融危機發生以來，08年金融危機發生，原因之一就是一些過度投機的衍生產品脫離了實體經濟，這應該予以注意。

他稱，全球金融危機後，中國非常明確提出要為實體經濟服務。而金融二級市場交易更複雜的衍生產品，可能在不同程度或完全脫離實體經濟，要加以警惕，甚至政策上需要加以控制。

周小川列出往年多個例子，指中國的政策取向力求克服過度投機的現象。他指出，中國國內是禁止公開搞賭博，一些省市曾經老想搞賽馬場，中央始終不同意，所以境內沒正式的賭博，後來也特別控制境內人員參加周邊賭博，因為這些東西都對實體經濟可能不會產生特別大的幫助。

中國也注重對人的引導，常說「你不要搞賭博，你也不要去吸毒，你不要老想著一夜暴富，不要從事過度的投機活動，也不要超出自己的收入能力借太多」。

王岐山對中國金融業提出「三要」 不走投機賭博歪路

郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險

責任編輯：林佩怡

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