3個Q&A看懂浙江2035基本實現共同富裕 本地股大幅高開

中共中央、國務院周四（10日）發布《關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》（下稱《意見》），提出到2025年浙江城鄉區域發展差距、城鄉居民收入和生活水平差距持續縮小，到2035年高質量發展取得更大成就，基本實現共同富裕。

受消息帶動，今日A股浙江本地股大幅高開，多隻個股漲停。什麼是共同富裕？先行先試又為何選在浙江？本文帶你一文看懂。（附《意見》全文）

Q:什麼是共同富裕？

A:中共十九屆五中全會提出，到2035年，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

《意見》指出，共同富裕是社會主義的本質要求，是人民群眾的共同期盼。中國當前發展不平衡、不充分的問題仍然突出，城鄉區域發展和收入分配差距較大，各地區推動共同富裕的基礎和條件不盡相同。促進全體人民共同富裕是一項長期艱鉅的任務，需要選取部分地區先行先試、作出示範。

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Q:為何選在浙江先行先試？

A:《意見》提出，目標到2025年，浙江省推動高質量發展建設共同富裕示範區取得明顯實質性進展。經濟發展質量效益明顯提高，人均地區生產總值達到中等發達經濟體水平，基本公共服務實現均等化；城鄉區域發展差距、城鄉居民收入和生活水平差距持續縮小，低收入群體增收能力和社會福利水平明顯提升，以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構基本形成，全省居民生活品質邁上新台階；推動共同富裕的體制機制和政策框架基本建立，形成一批可複製可推廣的成功經驗。

目標到2035年，浙江省高質量發展取得更大成就，基本實現共同富裕。

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參與《意見》起草的國家發改委國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任賈若祥透露，浙江的面積、人口結構在全國具有代表性，經濟發展狀況具備建設共同富裕示範區的基礎和優勢。

浙江省委書記袁家軍指出，浙江是城鄉區域發展最均衡、群眾最富裕、社會活力最強、社會秩序最優的省份之一，為浙江共同富裕先行示範打下了堅實基礎。比如富裕方面，浙江人均GDP已經超過10萬元，城、鄉居民人均可支配收入連續20年、36年居全國省區第一；均衡方面，浙江城鄉居民收入比為1.96：1，是全國最低的省份之一，這是浙江推動共同富裕的獨特優勢，也是巨大潛力所在。

Q:如何支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區？

A:《意見》明確以解決地區差距、城鄉差距、收入差距問題為主攻方向。

緊扣推動共同富裕和促進人的全面發展，《意見》還明確了六大方面的重大舉措：包括提高發展質量效益，夯實共同富裕的物質基礎；深化收入分配制度改革，多渠道增加城鄉居民收入；縮小城鄉區域發展差距，實現公共服務優質共享；打造新時代文化高地，豐富人民精神文化生活；踐行綠水青山就是金山銀山理念，打造美麗宜居的生活環境；堅持和發展新時代「楓橋經驗」，構建舒心安心放心的社會環境等。

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責任編輯：尹航

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