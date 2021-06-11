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台灣芯片業不只受疫情威脅 美媒：氣候危機後患更大

經濟脈搏 15:26 2021/06/11

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台灣芯片業不只受疫情威脅 美媒：氣候危機後患更大

台灣新冠肺炎疫情未平，芯片產業鏈企業接連有員工染疫，令人擔心全球芯片短缺可能雪上加霜。惟美國傳媒認為，新冠疫情只是台灣芯片業現時面對困難之一，台灣正經歷超過半世紀來最嚴重旱災，氣候危機對芯片業衝擊可能更大。

台灣生產芯片佔全球供應一半以上。美國有線新聞網（CNN）稱，台灣旱災已持續數月，專家預期類似災害可能在氣候變化下更為頻繁，而台灣芯片業恐受到影響。台積電表示，生產芯片每天需要用上15.6萬噸水，相當於60個奧運游泳池。

用這麼多的水，是由於在半導體製造過程中，數十層物料都需要清洗。台灣電子工程專家Jefferey Chiu解釋，芯片當中有數以十億晶體管，需要多層金屬物料連接起來傳送訊號，這些表面在每道工序後都要清洗。

台積電有員工中招 台灣疫情恐加劇全球「芯荒」

台積電嚴防肺炎變「芯荒」 採取3大應急措施

台灣當局近期因應旱災實施限制供水，台積電亦需要安排水車為廠房供水，並加快回收用水程序。台積電稱，公司有詳細措施應對不同程度缺水，現時措施能夠適應政府減少供水，生產未受影響。

但中央研究員氣象學家許晃雄預期，氣候變化會使得台灣未來更常出現乾罕，而且程度會更為嚴重。「今年提供了一個好機會，去測試芯片產業的可持續性。」

Jefferey Chiu亦稱，這可能會限制台灣研發先進芯片，因為隨住芯片科技變得更為複雜，涉及更多化學程序，需要用的水亦會愈來愈多。

CNN更指出，缺水還不是影響台灣芯片業的唯一環境因素。台灣近期亦陷入缺電困境，台積電部分廠房也受到影響。許晃雄直言，社會一面要減低碳排放，一面卻需要愈來愈多電力，台灣芯片業需要投資於再生能源，確保可持續發展。

台灣倘因天災衝突斷供芯片 全球年損4900億美元

彭博社叫台灣當心「荷蘭病」：經濟太依賴芯片藏風險

美國焦慮嚴重依賴台積電 擬國內建多間半導體廠

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責任編輯：連兆鋒

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