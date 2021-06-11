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【反外國制裁法】人大法工委：中國人民不是好欺負

國情動向 15:53 2021/06/11

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全國人大常委會昨日通過《反外國制裁法》，人大常委會法工委負責人表示，這是反擊某些西方國家霸權主義和強權政治的迫切需要，形容中國已非百多年前的中國，中國人民不是好欺負的，又認為實施該法不會對國家對外開放帶來不利影響。

根據《反外國制裁法》，國務院有關部門可以決定將直接或間接參與制定、決定、實施歧視性限制措施的個人、組織，列入反制清單，並可擴及有關配偶、直系親屬。反制措施包括不發簽證、不准入境、註銷簽證或驅逐出境，會查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產及其他各類財產，禁止或限制境有關交易合作。

西方不願接受中國巨大發展 搞非法制裁

人大常委會法工委表示，近年某些西方國家和組織，不願看到、承認和接受中國巨大發展進步的現實，出於政治操弄需要和意識形態偏見，利用涉疆、藏、港、台和涉海涉疫等各種議題和藉口，對中國內外政策和有關立法修法議程橫加指責、抹黑、攻擊，歪曲、詆毀、遏制和打壓中國發展，並實施所謂「制裁」，粗暴干涉中國內政。

負責人稱，某些西方國家和組織打著維護民主、人權等幌子，對中國搞所謂「制裁」，都是非法的、無理的。而中國早已不是一百多年前的中國，「中國人民不是好欺負的！」

中國《反外國制裁法》全文出爐 可查封財產 反制可擴及直系親屬

全國人大通過反外國制裁法 外交部：不必擔心影響中外關係

不會不利國家開放

去年11月，中共總書記習近平提出綜合利用立法、執法、司法等手段開展鬥爭，堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益。而《反外國制裁法》將有利於依法反制一些外國國家和組織對中國的遏制打壓，有力打擊境外反華勢力和敵對勢力的囂張行徑，有效提升中國應對外部風險挑戰的法治能力，加快形成系統完備的涉外法律法規體系。

該負責人又指，《反外國制裁法》引人注目的是一個「反」字，強調中國一貫反對霸權主義和強權政治，反對動輒搞所謂「單邊制裁」，反對個別西方大國利用經濟、科技、軍事實力，揮舞大棒。

負責人表示，制定實施《反外國制裁法》，不會給國家對外開放帶來不利影響，強調中國深化改革、擴大開放的決心和意志是堅定不移。與該法同時通過的還有《海南自由貿易港法》、授權上海市人民代表大會及其常務委員會制定浦東新區法規的決定，這些都是國家深化改革、擴大開放的新舉措。

反外國制裁法草案二審稿 提請人大常委會審議

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責任編輯：林佩怡

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