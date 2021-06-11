【台灣疫情】逾6萬人接種大陸疫苗 惟回台仍需隔離

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日（11日）公布，新增286例本土確診病例，再多24人死亡。

在台灣本土疫苗供不應求之下，不少台灣民眾到大陸接種疫苗，據大陸國台辦表示，截至上月底，在大陸接種疫苗的台胞已達6.2萬人。不過，對於打針後回台能否免除隔離，台灣指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有這樣的政策。

再添24人亡 累計385死

台灣今日公布，新增287宗新冠肺炎確診病例，分別為286宗本土、1宗境外移入。本土病例中，新北市新增120宗最多，苗栗縣確診人數56人，超越台北市的49宗確診個案。另外，報告新增24例死亡病例，累計385人死亡。

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蕭敬騰、孟庭葦大陸接種疫苗

在台灣疫苗不足之際，近日不時傳出藝人在大陸接種疫苗。歌手蕭敬騰月初在上海某醫院接種第一針大陸疫苗，並與醫護人員合影。隨後，歌手温嵐、潘美辰，藝人孟庭葦也在微博分享施打疫苗的照片。此外，台商會長徐正文指出，身邊很多台商朋友最近都前往大陸接種疫苗。

大陸國台辦發言人馬曉光今日表示， 十分理解台灣同胞為希望盡早接種大陸疫苗，願意盡最大努力提供幫助。 對搭乘民航客運航班到大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。而據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6.2萬人。他又促 民進黨當局拆除大陸疫苗輸台的人為障礙。

目前抵台人士需居家隔離14天。被問及接種疫苗者可否免隔離時，陳時中明確表示，「目前沒這政策」。

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責任編輯：易燕丹

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