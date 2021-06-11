  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (五) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反外國制裁法影響外國投資？汪文斌：看不出必然聯繫

國情動向 16:21 2021/06/11

分享：

全國人大通過《反外國制裁法》，定出一系列措施反制制裁中國的外國個人和實體。中國外交部回應反外國制裁法會否影響外國投資時，發言人汪文斌指出，看不出這兩者之間有必然的聯繫，如果有的話，就是反外國制裁法的制定，為各國企業在華發展，提供了可預見的法制環境，和穩定可期的營商環境。

汪文斌周五（10日）在外交部例行記者會上強調，中方一貫歡迎和支持外國企業來華開展經營和合作，依法保障他們的權益。中國對外開放的大門只會越開越大，我們將繼續致力於為外國企業營造更好的營商環境，同世界分享中國的發展機遇。

他提及，這次召開的十三屆全國人大常委會第29次會議，還審議通過了《海南自由貿易港法》和《關於授權上海市人大及其常委會制定浦東新區法規的決定》，這些都是中國深化改革、擴大開放的新舉措。

【反外國制裁法】人大法工委：中國人民不是好欺負

汪文斌稱，人大常委會法制工作委員會已經介紹了有關情況。今年兩會前後，一些全國人大代表、全國政協委員和社會各界人士提出意見建議，認為國家有必要制定一部專門的反外國制裁法，為我國依法反制外國歧視性的措施提供有力的法律支撐和保障。反外國制裁法充分吸收了各方面的意見，反映了中國人民的共同意願，也符合國際法和國際關系基本準則。

《反外國制裁法》全文出爐 可查封財產 擴及直系親屬

全國人大通過反外國制裁法 外交部：不必擔心影響中外關係

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

環時：反制裁法應對美國「長臂管轄」 歐盟、俄羅斯早已這樣做
2021/06/08
環時：反制裁法應對美國「長臂管轄」 歐盟、俄羅斯早已這樣做
「假人權、真霸權」 新疆官員：美西方反華勢力制裁是廢紙
2021/04/30
「假人權、真霸權」 新疆官員：美西方反華勢力制裁是廢紙
樂玉成辯美國傳媒：制裁新疆即「強迫失業和貧窮」
2021/04/19
樂玉成辯美國傳媒：制裁新疆即「強迫失業和貧窮」

你可能感興趣

環時：反制裁法應對美國「長臂管轄」 歐盟、俄羅斯早已這樣做
16:41 2021/06/08
環時：反制裁法應對美國「長臂管轄」 歐盟、俄羅斯早已這樣做
「假人權、真霸權」 新疆官員：美西方反華勢力制裁是廢紙
12:50 2021/04/30
「假人權、真霸權」 新疆官員：美西方反華勢力制裁是廢紙
樂玉成辯美國傳媒：制裁新疆即「強迫失業和貧窮」
09:06 2021/04/19
樂玉成辯美國傳媒：制裁新疆即「強迫失業和貧窮」
地緣政治 外交 中國市場 中國 人大常委 中國外交部 制裁 國際法

上一篇文章

捷克參議院要求政府抵制北京冬奧 中國使館駁斥

下一篇文章

美台貿易官員罕見對話談貿協 外交部：堅決反對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？