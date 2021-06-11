反外國制裁法影響外國投資？汪文斌：看不出必然聯繫

全國人大通過《反外國制裁法》，定出一系列措施反制制裁中國的外國個人和實體。中國外交部回應反外國制裁法會否影響外國投資時，發言人汪文斌指出，看不出這兩者之間有必然的聯繫，如果有的話，就是反外國制裁法的制定，為各國企業在華發展，提供了可預見的法制環境，和穩定可期的營商環境。

汪文斌周五（10日）在外交部例行記者會上強調，中方一貫歡迎和支持外國企業來華開展經營和合作，依法保障他們的權益。中國對外開放的大門只會越開越大，我們將繼續致力於為外國企業營造更好的營商環境，同世界分享中國的發展機遇。

他提及，這次召開的十三屆全國人大常委會第29次會議，還審議通過了《海南自由貿易港法》和《關於授權上海市人大及其常委會制定浦東新區法規的決定》，這些都是中國深化改革、擴大開放的新舉措。

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汪文斌稱，人大常委會法制工作委員會已經介紹了有關情況。今年兩會前後，一些全國人大代表、全國政協委員和社會各界人士提出意見建議，認為國家有必要制定一部專門的反外國制裁法，為我國依法反制外國歧視性的措施提供有力的法律支撐和保障。反外國制裁法充分吸收了各方面的意見，反映了中國人民的共同意願，也符合國際法和國際關系基本準則。

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全國人大通過反外國制裁法 外交部：不必擔心影響中外關係

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責任編輯：連兆鋒