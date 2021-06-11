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NASA火星衛星「捕獲」祝融號 專家：或這樣幫到中國

國情動向 18:06 2021/06/11

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NASA火星衛星「捕獲」祝融號 專家：或這樣幫到中國

中國「祝融號」火星車順利發回首批科學影像，象徵「天問一號」火星探測任務環繞、着陸、巡視三步一氣呵成，完滿成功，並創下世界火星任務從未有過的紀錄。美國太空總署（NASA）環繞火星運行的人造衛星，近日亦拍得祝融號。專家認為，NASA的高清衛星照片，或能幫助中國更好地指揮祝融號。

NASA日前公佈火星勘測軌道器（Mars Reconnaissance Orbiter，MRO）拍得，祝融號在火星烏托邦平原南部的偽色衛星照片。

照片右上方有兩處綠色，較大一處為天問一號着陸器，較小一處則為祝融號火星車，離着陸器約22米。

美國火星衛星MRO，拍攝中國祝融號火星車一帶區域照片

照片攝於6月6日，由MRO上亞利桑那大學開發的HiRISE（High Resolution Imaging Science Experiment，高分辨率成像科學實驗）相機拍攝。MRO在2005年8月發射，2006年11月進入火星軌道運行至今。

HiRISE相機團隊在聲明中提到，這張照片也顯示了烏托邦平原南部典型的地形特徵，平坦，沒有巨石。

天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍

NASA發表祝融號照片前，中國國家航天局亦公佈了，天問一號環繞器，在火星軌道拍攝着陸器、祝融號火星車的黑白衛星照，祝融號同樣位於照片右上方。

中國天問一號環繞器，拍攝祝融號火星車一帶區域照片

中國火星衛星照片覆蓋的火星表面更大，還能看到天問一號着陸器降落火星表面前的，拋棄的降落傘及背罩組合體，以及防熱大底。

美國MRO衛星照的解像度則更高，更細緻地呈現了祝融號周圍的火星地理環境。

HiRISE團隊專家麥克尤恩（Alfred McEwen）表示，儘管NASA與中國國家航天局沒有合作協議，但HiRISE影像或許有助中方航天專家計劃祝融號的路線。「他們或會在照片中看到有趣的東西。」

「天問一號」首發著陸區高清照  揭秘火星「烏托邦」面貌

祝融號登陸火星 照片為何等4天才傳回？

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責任編輯：連兆鋒

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