【甘肅馬拉松21死】16單位27人被追責 景泰縣書記墮樓亡

甘肅白銀上月一場馬拉松越野賽釀成21人死亡，當局今日公布調查結果，涉事16個單位、27名相關人員被追責。

值得注意的是，主辦地景泰縣的縣委書記李作璧，傳出前日墮樓身亡。官方今日證實其死訊，排除他殺；並指李作璧對馬拉松事件負有主要領導責任，因已死亡，按規定對其違紀問題作出書面結論，不再給予處分。早前網上消息稱，李是因被約談後感到巨大壓力而走上絕路。

天氣+組織管理不規範釀禍

甘肅省委、省政府成立的聯合調查組今日召開發布會，組長、甘肅省應急廳長黃澤元表示，調查認定，該極限運動項目百公里越野賽，在強度難度最高賽段遭遇大風、降水、降溫的高影響天氣，賽事組織管理不規範、運營執行不專業，導致重大人員傷亡的公共安全責任事件。

他表示，天氣問題導致部分參賽選手因急性失溫死亡，賽事舉辦機構風險防範意識不強，未將防風保暖裝備列入強制裝備清單，在最難、最險的高海拔賽段（2230米）亦未設置醫療救助和補給點，同時未加強和改善通訊，令最危險時刻通訊聯絡不暢，應急救援力量準備亦嚴重不足等。

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此外，事件發生還有幾方面的間接原因，包括賽事組織管理不規範，白銀市、景泰縣對此次重大活動，未專題研究決策，未認真安排部署。有關體育賽事管理部門未認真落實行業安全監管責任。

涉事體育公司5人批捕 市委書記警告處分

調查認定，甘肅晟景體育文化發展有限公司對事件的發生負有直接責任，公司負責人張小燕等5人已正式批准逮捕，由司法機關追究刑責。賽事主辦方、承辦方、協辦方、執行運營方16個單位及27名相關人員對事件的發生負有責任，應依法依紀追究責任。

官方表示，媒體報道晟景公司是一個規模小、專業水平低的公司，這個情況基本屬實。另在招投標過程中存在圍標、串標的違法行為。

而據甘肅省紀委副書記、監委副主任李壽偉通報，白銀市委、市政府作為賽事主辦單位，未履行主辦單位職責，未對賽事活動各項任務組織協調、督促檢查，只掛名、不落實，官僚主義、形式主義問題突出，責令深刻檢查，並對相關領導追責。

其中，白銀市委書記蘇君被政務警告處分；白銀市委副書記、市長張旭晨被政務記過處分；白銀市政府黨組成員、副市長高雲翔被給予黨內嚴重警告處分。

另外，景泰縣委副書記、縣長張文玲予以免職，並黨內嚴重警告處分。黃河石林大景區管委會嚴重失職失責，其中景區管委會主任丁柯涯嚴重違紀違法並涉嫌職務犯罪，已被採取留置措施。另協辦單位10人被追責。

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責任編輯：林佩怡

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