【中美角力】G7峰會前夕 楊潔篪應約與布林肯通電話（第二版）

▲ 楊潔篪與布林肯在G7峰會前夕通話。

七國集團（G7）領導人峰會前夕，中共中央政治局委員兼外事辦主任楊潔篪，今日（11日）應約與美國國務卿布林肯通電話。楊潔篪表示，應遵循以聯合國及國際法為基礎的國際秩序，而非少數國家制定的所謂規則及「小圈子」利益。他又要求美方不要將新冠病毒溯源問題政治化、恪守一個中國原則。

（新增兩人通話詳細內容）

楊潔篪表示，對話合作應是中美關係的主流，中方致力於與美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益。台灣問題涉中方核心利益，中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整，並敦促美方重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序；只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家制定的所謂規則；只有一種多邊主義，那就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義，而不是基於「小圈子」利益、「集團政治」的偽多邊主義，更不能以多邊之名行單邊之實。

對於新冠病毒溯源問題，楊潔篪表示，中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何借疫情對中國污衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。美方一些人編造散佈「武漢實驗室洩漏新冠病毒」的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切，並敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在合作抗疫上。

布林肯則表示，美中近期一系列接觸有利雙邊關係，美方期待同中方增加各層級接觸和交流。美方奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報。美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調。中美高層近半個月來已進行4次通話，對上3次分別在5月27日、本月2日及10日，主要涉中美貿易及商務領域。

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責任編輯：陳建錫