  • 27°C
香港時間 : 2021611日 (五) 21:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】G7峰會前夕 楊潔篪應約與布林肯通電話（第二版）

國情動向 21:18 2021/06/11

分享：

楊潔篪與布林肯在G7峰會前夕通話。

七國集團（G7）領導人峰會前夕，中共中央政治局委員兼外事辦主任楊潔篪，今日（11日）應約與美國國務卿布林肯通電話。楊潔篪表示，應遵循以聯合國及國際法為基礎的國際秩序，而非少數國家制定的所謂規則及「小圈子」利益。他又要求美方不要將新冠病毒溯源問題政治化、恪守一個中國原則。

（新增兩人通話詳細內容）

楊潔篪表示，對話合作應是中美關係的主流，中方致力於與美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益。台灣問題涉中方核心利益，中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整，並敦促美方重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序；只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家制定的所謂規則；只有一種多邊主義，那就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義，而不是基於「小圈子」利益、「集團政治」的偽多邊主義，更不能以多邊之名行單邊之實。

對於新冠病毒溯源問題，楊潔篪表示，中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何借疫情對中國污衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。美方一些人編造散佈「武漢實驗室洩漏新冠病毒」的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切，並敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在合作抗疫上。

布林肯則表示，美中近期一系列接觸有利雙邊關係，美方期待同中方增加各層級接觸和交流。美方奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報。美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調。中美高層近半個月來已進行4次通話，對上3次分別在5月27日、本月2日及10日，主要涉中美貿易及商務領域。

中美商務部長通話 美憂中國產業政策 促公平競爭

中美商務部長通話 同意推動合作妥善處理分歧（第二版）

日媒：G7料出台抗衡中國「一帶一路」措施

責任編輯：陳建錫

地緣政治 外交 中共中央政治局 貿易 布林肯 中央電視台 楊潔篪 美國 中國共產黨 阿拉斯加

下一篇文章

【甘肅馬拉松21死】16單位27人被追責 景泰縣書記墮樓亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多