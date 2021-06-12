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【端午假2021】食粽勿配冷飲 央廣提醒小心「粽子病」

社會熱點 11:47 2021/06/12

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又到一年端午節，市面上各種粽子十分吸人眼球，其實吃粽子也有講究。央廣網提醒，粽子搭配冷飲一起吃，容易患上「粽子病」。

央廣網提醒 粽子和清淡湯品是完美搭配

粽子又稱「角黍」，由粽葉包裹糯米蒸制而成，是端午節的傳統節日食品。央廣網報道，糖尿病、腎病、高血脂、高血壓患者以及老人、兒童如果飲食不慎，會在端午節患上「粽子病」。

糯米本身以及其中的餡料，不論是豆類、肉類還是蛋黃類，如果沒有充分蒸熟熱透，不單口感不佳、難以消化，還增加腸胃負擔，讓人感覺到滯脹不適，對有胃病的人更是雪上加霜。同理，吃粽子也不要搭配冷飲。如果保存不當，加熱不充分還會引起食物中毒等。

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吃粽子時最好搭配一碗清淡的湯，冬瓜湯、青菜湯、絲瓜湯等都可以增加膳食纖維、礦物質和維生素。

經常會有因為吃粽子太多或太快而發生消化不良、腸道梗阻等。因為粽子是糯米製品，性質黏，並且含有較多的鹽或糖，熱量很高。如果一次吃太多，很容易引起胃酸過多、胃脹等消化不良症。對牙齒脫落、肌肉收縮力減弱的老人， 以及咀嚼功能還未發育完全的小孩子來說，粽子也有可能黏在食道上導致窒息。

  • 話你知：粽子有甜有鹹，哪種最傳統？

東漢應劭所著《風俗通義》一書中提到的粽是：「俗以菰葉裹黍米，以淳濃灰汁煮之，令爛熟，於五月五日及夏至嘗之。」中國古代最著名的農學著作北魏賈思勰所著的《齊民要術》提到粽說的也是「粟棗灰汁」。

用草木灰水浸泡黍米，再用菰葉包黍米煮熟，因為草木灰水中含「堿」，所以民間俗稱「梘水粽」，梘水粽味道不甜也不鹹，是淡的，吃的時候通常是佐以砂糖。今天我們吃的粽裡依然還有梘水粽。

直到宋朝，北宋張耒的詩句中有：「水團冰浸砂糖裹，有透明角黍松兒和。」用砂糖裹住外層，很明顯是甜粽。

而這時，鹹粽的記載都還沒有出現。一直要再過了幾百年，到了明朝才有了鹹粽的記載。

所以，粽口味的變遷是先梘水粽（淡），再甜粽，最後才是鹹粽。

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責任編輯：尹航

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