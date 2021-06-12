  • 29°C
香港時間 : 2021612日 (六) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣西南寧現首宗Delta病毒輸入個案 患者由印尼入境

社會熱點 13:01 2021/06/12

分享：

內地疫情未平，廣西南寧首度在入境人員樣本中檢出新冠病毒德爾塔變異株B.1.617.2亞型（舊稱印度變種）。此外，廣東廣州續增8宗本土確診。

據內媒報道，南寧市11日對一份印尼入境人員新冠樣本進行高通量全基因組測序後，確認其感染的是新冠病毒德爾塔變異株B.1.617.2亞型。

與其它新冠病毒毒株相比，此變異株的傳播力由於發生了L452R突變而變得更強，是目前已經確定的幾個所謂VOC裡傳播能力最強的，比過去老的毒株傳播能力提高100%，比英國首先發現的毒株的傳播能力提高了40%以上。同時該毒株還具有潛伏期短、病毒載量高等特點。

世界衛生組織（WHO）表示，印度最先發現的新冠病毒變異毒株及其亞型分支已在至少17個國家出現，其中包括東南亞多國，在中國則是在廣州市及廣西邊境口岸。

另外，內地單日新增35宗確診個案，當中8宗本土確診在廣州，新增1宗無徵狀感染者在浙江。廣東省當局指出，端午假期的核酸檢測和疫苗接種工作照常進行。廣州南沙區一個社區的夫婦未如實公布前往中高風險地區，被立案偵查。

【台灣疫情】逾6萬人接種大陸疫苗 惟回台仍需隔離

【廣東疫情】廣州端午停運省際長途客運 粵中高風險地禁龍舟賽事（第二版）

廣州疫情呈新特點 專家指重型及危重患者比例偏高

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

疫情 南寧 廣東省 廣州 世界衞生組織 肺炎 印尼 廣州市 東南亞 南亞

上一篇文章

【台灣疫情】台灣增250本土確診 1輸入個案上月由大陸返台

下一篇文章

【端午假期】食粽勿配冷飲 央廣提醒小心「粽子病」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？