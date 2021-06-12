廣西南寧現首宗Delta病毒輸入個案 患者由印尼入境

內地疫情未平，廣西南寧首度在入境人員樣本中檢出新冠病毒德爾塔變異株B.1.617.2亞型（舊稱印度變種）。此外，廣東廣州續增8宗本土確診。

據內媒報道，南寧市11日對一份印尼入境人員新冠樣本進行高通量全基因組測序後，確認其感染的是新冠病毒德爾塔變異株B.1.617.2亞型。

與其它新冠病毒毒株相比，此變異株的傳播力由於發生了L452R突變而變得更強，是目前已經確定的幾個所謂VOC裡傳播能力最強的，比過去老的毒株傳播能力提高100%，比英國首先發現的毒株的傳播能力提高了40%以上。同時該毒株還具有潛伏期短、病毒載量高等特點。

世界衛生組織（WHO）表示，印度最先發現的新冠病毒變異毒株及其亞型分支已在至少17個國家出現，其中包括東南亞多國，在中國則是在廣州市及廣西邊境口岸。

另外，內地單日新增35宗確診個案，當中8宗本土確診在廣州，新增1宗無徵狀感染者在浙江。廣東省當局指出，端午假期的核酸檢測和疫苗接種工作照常進行。廣州南沙區一個社區的夫婦未如實公布前往中高風險地區，被立案偵查。

【台灣疫情】逾6萬人接種大陸疫苗 惟回台仍需隔離

【廣東疫情】廣州端午停運省際長途客運 粵中高風險地禁龍舟賽事（第二版）

廣州疫情呈新特點 專家指重型及危重患者比例偏高

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道