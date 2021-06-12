【台灣疫情】台灣增250本土確診 1輸入個案上月由大陸返台

台灣新冠肺炎確診數字較上日略有下降，今日公布新增250宗本土確診，及1宗由大陸返台的輸入個案。高雄市今天上午獲配日本捐贈的AZ疫苗，下午起接種。

高雄急行軍 下午開打AZ疫苗

指揮中心宣布新增251宗確診個案，其中250例本土、1例境外輸入，另新增26例死亡病例，累計411人死亡。

新增的1宗境外輸入個案為台籍40多歲女性，5月30日自大陸返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，於6月9日出現發燒等症狀，6月10日由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。

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日本捐贈給台灣近124萬劑阿斯利康（AZ）疫苗，昨天下午完成檢驗。疫情指揮中心宣布配送50多萬劑，各縣市政府可自行決定接種時間，最快今天即可開打。

高雄市今天上午獲配9.1萬劑疫苗，除分配軍人1.1萬劑外，將先針對前五類人員優先施打，包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要離台者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者。

針對社區長輩，衛生局表示，仍依既定排程於15日至17日開放87歲以上長者施打疫苗。

責任編輯：尹航

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