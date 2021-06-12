【端午假2021】疫下出遊熱度減 電影端午檔單日場次破43.4萬刷新紀錄

今日是內地端午三天假期首日，疫下民眾出遊熱度降低，而電影票房再度火熱。截至12日10時端午檔單日場次已破43.4萬，超越2019年38.2萬場紀錄，刷新端午檔單日場次最高紀錄。

據國家鐵路集團初估，假期首日將發送旅客1200萬人次。而在前一天11日發送旅客997.2萬人次。為期三天的端午小長假，返鄉出遊人潮相較疫情前明顯減少。

尤其是仍在抗疫的廣東省，當地要求就地過節防範疫情風險外溢。同時，要求市民端午假期少聚集，餐飲場所禁止堂食，旅行社不組團離穗、不出省旅遊，還關閉廣州32家A級旅游景區。

民眾出遊熱度降低之際，轉向文娛消費。據貓眼專業版檔期日歷顯示，今年端午檔共有14部影片上映，堪稱最擠端午檔。國產電影方面有《熱帶往事》、《陽光姐妹淘》、《超越》等，進口片則有經典重映《天堂電影院》、日本動畫《你好世界》和好萊塢動畫電影《彼得兔2》。

截至12日10時，端午檔單日場次已破43.4萬，超越2019年38.2萬場紀錄，刷新端午檔單日場次最高紀錄。截至15時40分，端午檔票房（含預售）破億元（人民幣，下同）。

從2015年到2019年，端午檔期總票房在6至9億之間，最高的是2018年，達9.12億元，與當年五一檔（10億）相差不大。不過，歷數往年端午檔影片，進口片幾乎壟斷了端午檔的票房冠軍，2018年的《侏羅紀世界2》一部就收攬7.2億票房。

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責任編輯：尹航

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