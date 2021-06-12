  • 32°C
香港時間 : 2021613日 (日) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【端午節2021】疫下出遊熱度減 電影端午檔單日場次破43.4萬刷新紀錄

社會熱點 15:38 2021/06/12

分享：

今日是內地端午三天假期首日，疫下民眾出遊熱度降低，而電影票房再度火熱。截至12日10時端午檔單日場次已破43.4萬，超越2019年38.2萬場紀錄，刷新端午檔單日場次最高紀錄。

據國家鐵路集團初估，假期首日將發送旅客1200萬人次。而在前一天11日發送旅客997.2萬人次。為期三天的端午小長假，返鄉出遊人潮相較疫情前明顯減少。

尤其是仍在抗疫的廣東省，當地要求就地過節防範疫情風險外溢。同時，要求市民端午假期少聚集，餐飲場所禁止堂食，旅行社不組團離穗、不出省旅遊，還關閉廣州32家A級旅游景區。

民眾出遊熱度降低之際，轉向文娛消費。據貓眼專業版檔期日歷顯示，今年端午檔共有14部影片上映，堪稱最擠端午檔。國產電影方面有《熱帶往事》、《陽光姐妹淘》、《超越》等，進口片則有經典重映《天堂電影院》、日本動畫《你好世界》和好萊塢動畫電影《彼得兔2》。

截至12日10時，端午檔單日場次已破43.4萬，超越2019年38.2萬場紀錄，刷新端午檔單日場次最高紀錄。截至15時40分，端午檔票房（含預售）破億元（人民幣，下同）。

從2015年到2019年，端午檔期總票房在6至9億之間，最高的是2018年，達9.12億元，與當年五一檔（10億）相差不大。不過，歷數往年端午檔影片，進口片幾乎壟斷了端午檔的票房冠軍，2018年的《侏羅紀世界2》一部就收攬7.2億票房。

【端午假期】食粽勿配冷飲 央廣提醒小心「粽子病」

【廣東疫情】廣州端午停運省際長途客運 粵中高風險地禁龍舟賽事（第二版）

廣西南寧現首宗Delta病毒輸入個案 患者由印尼入境

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

電影 疫情 工作假期 廣東省 廣州 電影院

上一篇文章

莫文蔚MV穿D&G惹辱華指責 胡錫進這樣幫「解圍」（多圖）

下一篇文章

【台灣疫情】台灣增250本土確診 1輸入個案上月由大陸返台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗