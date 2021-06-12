商務部：前5月全國實際使用外資金額按年增35.4%

商務部公布，今年首5個月全國實際使用外資金額（FDI）4810億元人民幣，按年增長35.4%，較2019年同期增長30.3%。

1至5月，全國新設立外商投資企業18497家，按年增長48.6%，較2019年同期增長12.4%；實際使用外資金額4810億元人民幣，按年增長35.4%，較2019年同期增長30.3%。

從行業看，服務業實際使用外資金額3819億元人民幣，按年增長41.6%。高技術產業實際使用外資金額增長34.6%，其中高技術服務業增長37.6%，高技術製造業增長25%。

從來源地看，「一帶一路」沿線國家、東盟、歐盟實際投資按年分別增長54.1%、56%和16.8%（含通過自由港投資數據)。

從區域分布看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長37%、36%和10.4%。

據早前報道，商務部國際貿易經濟合作研究院對外貿易研究所所長梁明表示，今年預計外貿外資規模都將創歷史新高，吸收外資額料將超過1500億美元。

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責任編輯：尹航

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