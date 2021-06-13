莫文蔚MV穿D&G惹辱華指責 胡錫進這樣幫「解圍」（多圖）

▲ 莫文蔚MV穿D&G惹辱華指責 胡錫進這樣幫「解圍」

意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana年前捲入辱華，事件原來餘波未了。歌手莫文蔚新歌《婦女新知2021》的MV中，身穿了D&G今年的春系列新裝，結果被眼利的內地網民看到、加以指責，並形容她是「辱華事件後第一個穿D&G的中國藝人」。莫文蔚工作室儘管迅速道歉，但內地社交媒體上的批評聲音仍不絕，而環球時報總編輯胡錫進也評論此事。

莫文蔚昨周五（11日）晚起在紅館舉行一連3場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》。而在此之前，莫文蔚乘勢已發表《婦女新知2021》的MV，並一度上載到 YouTube為演唱會造勢。

不過有內地網民指出，莫文蔚在MV穿著的一款時裝是來自D&G，而該品牌3年前曾捲入「辱華」風波，莫文蔚的造型再次引起他們不滿。

D&G在2018年因筷子吃Pizza廣告 捲辱華事件

事源於2018年11月D&G在上海舉辦時裝秀，品牌發佈的的宣傳廣告找來中國模特兒用筷子像刀叉一樣切意大利美食Pizza。廣告引發內地網民抗議後，D&G品牌設計師疑似又在Instagram上回擊和辱罵中國，令風波擴大。

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這場口水風波，引發中國代言的明星抵制，所有藝人也拒絕出席品牌大秀，迫使D&G最後取消活動，不僅違約賠償損失超過1000萬元人民幣，更重大的損失是遭電商下架，被中國消費者拒買，D&G業績因此受影響。

事隔了3年，內地社交媒體的部分用戶，對莫文蔚著上D&G時裝紛紛提出質疑，發文留言對莫文蔚表示憤慨、質疑。

團隊敏感度還是不夠高。

你們真的是坑死莫文蔚了。

一次工作團隊的疏忽不要上升到本人，希望公眾冷靜理性看待。

不要再替她洗白了！她是個成年人，不要把她說得那麼無知。

工作團隊認真點好嗎？

也有內地社交媒體用戶翻出，莫文蔚跟D&G品牌早在2013年就有了合作，並在 2018年D&G辱華事件發生後，莫文蔚也並沒有發聲譴責該品牌。

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事件愈演愈烈，莫文蔚周六（12日）就透過工作室發出聲明致歉，以望平息網友的怒火，「此次沒有嚴格替藝人把關，疏忽對於品牌的問題的深入調查，造成大眾十分不好的觀感，對此表示萬分的歉意，希望得到公眾、媒體以及一直以來支持藝人的粉絲朋友們的原諒」。

輿論場風高浪急 莫文蔚工作室道歉和下架MV

同時，工作室又表示該MV亦已在各大平台下架，強調相關造型不會再出現在任何宣傳中。而莫文蔚也在社交平台上，換掉著上D&G的頭像。

另外，負責《婦女新知2021》造型的馬天佑工作室亦在微博發文道歉，「因考慮不周導致極其惡劣影響，對莫文蔚小姐以及大眾表示十分誠懇的歉意，對不起！」他強調在今後工作中將更加嚴謹把關，避免同樣事件發生。

內地《環球時報》總編輯胡錫進也發文評論此事，他認為網民有權利表達他們對任何品牌任何明星的態度和強烈情緒。但他誠望這一次各機構帳號保持克制，不輕易入場舉旗，讓網民與品牌和明星自行了斷。「我們的互聯網輿論場應當有這樣的多元生態」。

▲ D&G因這張筷子吃意大利薄餅廣告，2018年引爆辱華事件。

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責任編輯：鄧國強

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