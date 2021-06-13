▲ 【廣州疫情】廣州再增6本土個案 全市87涉疫區域場所大曝光

新冠肺炎廣州疫情仍然持續，廣州周六再新增6宗本土個案。而廣州市衛健委周日通報全市87個新冠病毒感染者涉及的重點區域與場所，敦促曾到過的民眾盡快接受病毒檢測。另外，廣州與佛山的防疫措施在端午小長假升級，其中佛山機場從6月12日到22日一連十天取消全部航班，暫停運營。

廣東省衛生健康委員會通報，6月12日全省新增6宗本土確診病例 ，均為廣州報告。全省新增境外輸入確診病例5宗 ，廣州報告4宗，3宗來自柬埔寨，1宗來自卡塔爾；佛山報告1宗，來自法國。

另有境外無症狀感染者轉確診病例2宗 ，均為廣州報告，分別來自贊比亞和柬埔寨。新增境外輸入無症狀感染者4宗 ，廣州報告2宗，分別來自柬埔寨和科威特；珠海報告1宗，來自沙特阿拉伯；肇慶報告1宗，來自尼日利亞。新增出院4宗。

廣州當局：增到過涉疫地區場所者 應立即檢測

廣州衛健委同時通報87個新冠病毒感染者涉及的重點區域和場所，並提示，以上提及的風險時間段到過相關重點區域和場所的人員，要立即與居住地就近的街道（社區）工作人員聯繫，並攜共同居住人員前往就近的核酸檢測點免費進行核酸檢測，同時積極配合做好流行病學調查工作。

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而廣州防疫措施再升級，佛山市交通運輸局通報，根據疫情防控分類分級管理的要求，佛山機場從6月12日到22日取消全部航班，暫停運營。

客運方面，停止跨省客運線路和包車業務，停運部分跨市公交線路，對有風險的線路進行停開、繞行、抽疏、截短。

佛山機場罕有地關閉十天 停飛所有航班

在道路交通方面，對廣佛公共區域內高速公路僅保留少數出入口；對廣佛接壤的地方實施道路封閉，只在特定時段和特定道路允許特定貨車通行。端午期間，對離開佛山出省的人員和車輛，繼續嚴格落實查驗48小時內核酸檢驗陰性證明的要求。

另一方面，廣東省紀委監委網站消息，經廣東省委批准，廣東省紀委監委、廣州市紀委監委近期已成立疫情防控問責聯合調查組，對廣州市新冠肺炎疫情防控工作中存在的失職失責問題進行調查，堅持依規依紀依法，對履行職責不力、失職失責的領導幹部和相關責任人員嚴肅追責問責。

廣州87個涉疫地區與場所：

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責任編輯：鄧國強

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