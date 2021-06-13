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湖北街市氣爆至少11死37重傷  廢墟慘烈畫面曝光（多圖，有片）

社會熱點 13:29 2021/06/13

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湖北街市氣爆至少11死37重傷  廢墟慘烈畫面曝光

湖北十堰市張灣區艷湖小區的一的菜市場，今日（13日）清晨發生天然氣爆炸，截至早上11時，共救出144人，當中有37人重傷，另有11人死亡。內地社交媒體曝光現場畫面，建築物嚴重損毀，仿如戰爭廢墟，死者散佈地上、部份更屍身不全，狀況慘烈非常。

人民網報道，事發在今天清晨6時30分，現場是十堰市張灣區艷湖小區。有報道指該處為一個菜市場（街市），當時人潮不少。

慎入！電動車電梯內爆燃「焗燒」5人 嬰孩75%燒傷（有片，多圖）

電動車市政府大門爆炸1死5傷  火光衝天一刻曝光（多圖，有片）

澎湃新聞網引述前方現場救援指揮部指，截至上午11時，已搜救出144人，目前均在醫院接受救治，其中重傷37人，死亡11人。

現場如戰爭  反映爆炸強度相當大

內地社交媒體流傳影片，事故現場留下大量瓦礫，仿如戰爭中的廢墟，反映爆炸的強度相當大；其中有建築物的混凝土樓板，被炸成斷裂兩截；而周邊數百米的範圍，都被波及，樓宇無不損毀嚴重。

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有知情人士向內媒透露，現場是一個菜市場，規模比較大，事發時已經開市營業，買賣蔬菜和吃早餐的人很多。

目擊者說，他當時正準備到菜市場裏的餐廳吃早餐，還未走到菜市場，突然聽到巨大的爆炸聲，然後看到整個菜市場被掀翻了，瞬時磚頭瓦礫滿天飛，掉下的磚頭還差點砸到了他。

事後十堰市的血庫告急，有關方面呼籲民眾前往捐血。十堰市委市政府稱，正在組織救援，事故原因正在調查中。十堰市各家大醫院也正在對傷員進行積極救治。

去年同一天（2020年6月13日），浙江溫嶺燃料空氣爆炸事故。當天中午約16時43分，一輛由寧波市開往溫州市、運輸液化石油氣的氣罐車，在甬台溫高速公路上發生爆炸，其所洩漏的高濃度油氣隨後更發生二次爆炸與大火。事故共造成20人死亡，175人受傷，其中24人重傷，直接經濟損失估計達9,478萬元人民幣。

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責任編輯：鄧國強

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