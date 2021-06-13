▲ 【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？

端午節又到臨，吃粽子、扒龍舟等是不可或缺的應景活動。但必須注意，除了這些熱門習俗活動之外，端午節其實也有不少禁忌，千萬要注意！其中，香港人的「游龍舟水」習慣，在傳統民俗中原來是千萬不要做的活動；民俗更傳說，人們如在這天下水游泳，要當心生命安全，真的信不信由你。

現代人往往對這些禁忌摸不著頭緒，現簡列6種如下：

1. 忌送整串的粽子

通常一整串的粽子多用於祭祀神明，或是在祭江時丟入水中祭拜鬼神，也有一說是認為上吊自盡的死者被稱作「吊肉粽」，因此送成串的粽子給別人非常不吉利。倘若要贈送親朋好友，一般會將串粽解開成一顆顆的散粽，才不會失禮、得罪別人。

2. 下午3點前掛菖蒲、艾草

在端午節，古人為了趨吉避凶流傳了「掛菖蒲、艾草」的傳統習俗，不過要記得最晚得在下午3點之前完成，否則會錯過陽氣最盛的時刻。

3. 禁游泳、戲水

香港民間一直有「游龍舟水」以「辟邪」的說法，但這做法在傳統民俗中是錯的。因為真正民俗中，「龍舟水」實際是指龍舟經過的水，把這些水潑上身才有「辟邪」和去霉運的效果；除此之外，端午這一天實際是要禁止與龍舟無關的水上活動。

民間傳統認為，端午節這一天「水鬼」容易出沒！如果前去戲水、游泳，被「抓替身」的機率極高，因此有說這一天不要外出戲水，尤其是到曾經有溺死人的水域。

事實上，據古書《大戴禮記》記載，「五月五日，蓄蘭為沐浴」，意思是端午節當日適宜以沐浴驅邪，傳統上並沒有游舟水的說法。

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4. 避免婚喪喜慶

端午節不宜舉辦婚禮、探病等，尤其應該避免前去殯儀館、殯葬場等陰氣較盛的場所，以免引來不好的東西。

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5. 不能弄丟香包

每逢端午節大人會讓小孩們配戴香包，香包就像是「平安符」，具有驅除瘟疫的功效。但是，千萬要提醒孩子們不能弄丟香包，丟失香包就如同沒有護身符的保護，一整年會諸事不順。

6. 避五毒

中國古代認為蛇、蠍子、蜈蚣、蟾蜍、蜥蜴是五種毒性最強的動物，端午節當天應避免接觸，而最佳預防方法就是備妥菖蒲、艾草、蒜頭、山丹、石榴花等五種植物來驅毒。

但當然，以上皆為傳統民俗說法，看了只在民俗學方面「長知識」，信不信由你。

責任編輯：鄧國強

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