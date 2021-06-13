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「飯圈」追星亂象太過火   騰訊這樣出手整頓

社會熱點 15:30 2021/06/13

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「飯圈」追星亂象太過火   騰訊這樣出手整頓

內地對追星族「飯圈（粉絲圈子）文化」的整頓持續進行，網絡巨頭騰訊（ 0700 ）周日（13日）宣布配合政策，嚴打刷榜、造假與慫恿過度消費行為；國家民航局亦宣布，將嚴懲在機場的不理性追星行為。

「飯圈」是指由追星的粉絲，以自發性的方式組成社群組織。

內地這一波對於「飯圈」整頓的行動，始於今年5月，內地選秀節目「青春有你3」的選手鼓吹粉絲「集資買票」，加上浪費食物等行為，不但節目在總決賽前夕被北京市廣播電視局喊停，國家網信辦也介入調查，並將整頓飯圈文化列入今年的「清朗行動」。

綜合新浪財經、中國證券報報道，騰訊宣布整頓「飯圈亂象」的方向包含將嚴打刷榜（意即僱人投票推高偶像排名）、數據造假、誘導未成年人打榜應援等違規行為，此外，飯圈內的相互謾罵、挑動對立、鼓吹過度消費，也成為大力整頓的對象。

嚴打刷榜、數據造假等行為

報道引述業內人士分析，在「網絡時代，具有流量的明星完全可以依靠廣告代言、電商帶貨、出售微博VIP會員等方式，獲取經濟效益。」與過去聚焦影視產業不同，「藉由網路養成偶像團體」的運作模式變得更加多元。就運作理念而言，團體更講究維持特定領域的粉絲，而非大眾。

除了國家網信辦與騰訊接連針對飯圈文化出手整頓外，國家民航局也於11日宣布，將嚴懲不理性、違法的機場追星行為。

港粉追Mirror姜濤不算狂？內地粉絲這樣捧偶像  驚動官媒（有片）

北京加強監管網絡綜藝 抵制追星炒星 禁「花錢買投票」環節

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報道指出，近日一架從杭州飛往北京的航班，在落地滑行時，有粉絲不聽機組人員勸阻，衝進頭等艙追星，不但造成安全疑慮，也侵犯隱私，引發公眾關注。

國家民航局於11日舉行記者會，會中，民航局公安局副局長李岩指出，今年以來，僅北京首都機場公安局就處理了17件違規追星事件，違法違規人數近500人，其中2人遭到刑事拘留，另有342人遭罰款。

李岩指出，目前正研議加大懲戒力道、加強治安管控，嚴打粉絲追星過程中出現的違法違規行、加大信用懲戒力度，嚴重違法者視情況列入嚴重失信人名單，限制乘坐民航機。

【知識庫：何謂飯圈】

飯圈是一個網絡用語，指粉絲（fans）圈子的簡稱，另外「粉絲」一詞的英文單詞爲「fans」，單詞fans本身由fan+s構成，s一般表示多個，其中的fan可以直接音譯爲「飯」。 粉絲群體叫「飯」，他們組成的圈子叫「飯圈」，近義詞有「飯團」 。

從前追某個明星或樂隊，最多就是買專輯，看演唱會，基本都是散粉，並沒有飯圈的概念。近年來，隨著粉絲群體擴大，偶像經濟不斷發展，催生出爲偶像買周邊、租廣告位做宣傳、投票以及做慈善公益活動等多種方式   。就現在而言，飯圈由追星粉絲自發組成的文娛社群逐漸發展成爲有組織、專業化的利益圈層。 

責任編輯：鄧國強 

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