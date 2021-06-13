▲ 【台灣疫情】台灣新冠死亡率比非洲貧國還高 台媒質問蔡英文當局

台灣新增新冠肺炎本土個案跌至200宗以下、周日（13日）公布單日再添174例，但再有26感染者死亡，令台灣疫情的死亡率高逾3.3％，遠超世界多國，別說先進國家，連非洲最窮的幾國致死率都比台灣低。有台媒質疑，台灣為何輕症變重症、重症變死亡？

台灣的中央流行疫情指揮中心周日宣布，全台新增174宗新冠肺炎本土病例，單日本土病例久違地少於200例，但仍繼續出現死亡個案，新增死亡26例、累積死者達437人。

值得注意是，如以台灣新冠肺炎個案總數12921宗計，台灣的死亡率原來已超3.3％。

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再看世衛組織的統計，全球新冠疫情平均致死率為2.1％，確診與死亡人數最多的美國，死亡率是低於全球平均水平的1.8％，三月疫情大爆發且出現新變種病毒的印度，死亡率原來只是1.2％；日本是1.8％，南韓1.2％，香港1.7％。

台灣新冠死亡率逾3.3％ 被質疑為何輕症變重症

台灣鄰近的東南亞各國，除了印尼死亡率2.7％、緬甸2.2％、菲律賓1.7％、文萊1.2％稍高外，其餘如越南、泰國、柬埔寨、馬來西亞、寮國、新加坡，死亡率都在1％以下，新加坡更只有零點零五。

也看幾個醫療落後的非洲窮國，愛滋病盛行的剛果的新冠肺炎死亡率只有2.4％，中非共和國1.3％，烏干達0.7％

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因此，台灣今波疫情才開啟約一個多月，但已把死亡率推高至3.3％，不僅高過發達國家，還比非洲貧窮國家都要高。

愛滋病盛行的剛果 新冠死亡率僅2.4％

台灣聯合新聞網指，台灣新冠死亡率之高，讓世界各國驚訝不已。很多人都疑問：

一、台灣有著舉世聞名的健保制度、醫療資源與醫術，為何對此疫情毫無招架之力，任由輕症變重症，重症變死亡，流水屍、猝死者、一家三口染疫在家亡，多人到院前死亡的悲慘事件一再發生？ 二、世界各國一年多來已爆發多輪疫情，他們慘痛的經驗，台灣為何沒有記取教訓？先是輕率放寬防疫政策導致破口；再是堅拒普篩廣篩，無法快速抓出確診者，這些毫無章法的失當決策為何一再出現？即便今年以來的英國、印度病毒株同樣襲捲各地，也未見各國出現這麼多的致死率，台灣的高官們難道不汗顏？

文章直指，蔡英文總統儘管為死難者道歉，並說會因應疫情的變化做出改變，調整最適合的戰鬥隊形。「問題在，每天通報死亡人數廿多人，致死率居高不下，當局推出什麼新的措施降低了死亡率？而疫苗欠缺與施打亂象依舊，廣篩與普篩仍未擴大實施」。

文章說，「這波疫情還看不到盡頭，充足的疫苗仍難期待，未來還會有更多確診者與死難者，政府的道歉遠遠不夠。而那些失業人員，收入驟降者，倒閉關門的店家、小攤商，繳不起房租的家庭，身心俱疲的醫護人員，以及仍在瀕死邊緣的確診者，他們的遭遇難道不是錯誤的政策所造成」？

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責任編輯：鄧國強

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