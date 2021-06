G7公報點名中國並首提台海 中使館：逆時代潮流而動

七國集團(G7)英國峰會結束,G7發表公報,就人權、新冠病毒溯源等議題多次提及中國,更首次提及台海,但措辭比美國所推動寫入公報的相對溫和。美國總統拜登表示,滿意G7公報結果。

中國駐英國大使館發言人回應指,G7公報在新疆、香港、台灣等問題歪曲事實、顛倒是非,對中方蓄意誣蔑,對中國內政橫加干涉,嚴重違反國際關係基本準則,進一步暴露出美國等少數國家的險惡用心,中方對此強烈不滿和堅決反對。

發言人指,新冠肺炎疫情仍在世界肆虐,國際社會需要的是各國的團結與合作,但是這次峰會讓世人看到的是搞「小圈子」和集團政治、強權政治,是人為制造對立與分裂,這是逆時代潮流而動,違背各國人民的意願,也無助於國際社會攜手應對共同挑戰。

中方敦促,美國及G7其他成員尊重事實,認清形勢,多做有利於促進國際合作的事情,而不是人為制造對立和摩擦。

G7被爆為了中國吵架 CNN:會議室一度切斷網絡

G7公報表示,七國會宣揚其價值,包括「呼籲中國尊重人權和基本自由,尤其關於新疆及香港高度自治」。

公報稱,七國「強調台灣海峽和平穩定的重要,鼓勵和平解決兩岸事宜」,並「嚴重關注東海及南海形勢,強烈反對任何單方面改變現狀或增添緊張的嘗試」。

經貿方面,G7表示會就中國以及全球市場競爭力,繼續聯手挑戰「非市場性政策和措施」。

公報又呼籲,世衛組織在中國展開「及時、透明、由專家引領、以科學為基礎第二階段新冠病毒溯源工作」。

公報在談及「強迫勞動」的篇章中,未有點名中國,但表示「關注國家支持的強迫勞動行為,包括在農業、太陽能及製衣領域。

G7會前 楊潔篪應約與布林肯通電話

《反外國制裁法》全文出爐 可查封財產擴及直系親屬

G7公報多次談及中國,但拜登在會後宣稱,G7「本質上並非與中國較量」,而是與世界各地的「專制政府」較量。拜登又提及自己曾告訴中國國家主席習近平,美中會合作時合作,但自己不同意時會坦白表明意見。

《華爾街日報》、彭博社等美國傳媒皆注意到,G7公報針對中國的措辭,未如美方期望的強硬。拜登表示,滿意公報最後結果,並稱「美國已回到桌旁佔一席位」(America is back at the table)。

馬克龍剃北約拜登眼眉?「搞清敵人是誰 中國不應是優先目標」

拜登約翰遜簽新版《大西洋憲章》 應對中俄挑戰

美發現自身「死穴」?五角大樓:戰略資源依賴中國 美經濟有中斷風險

責任編輯:連兆鋒