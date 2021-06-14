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G7被爆為了中國吵架 CNN：會議室一度切斷網絡

國情動向 12:00 2021/06/14

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七國集團（G7）英國峰會後發表公報，多處點名中國，但辭措比美國推動的溫和，未有出現「譴責」等攻擊字眼，改以「呼籲」、「關注」等詞來向中國喊話。美國傳媒披露，G7為了中國議題，美國與歐洲國家會上陷入嚴重分歧，雙方討論內容極其敏感，會議室一度切斷網絡。

美國有線新聞網（CNN）引述拜登政府高級官員稱，中國議題為是次G7峰會一大挑戰，會上領袖有一番「有趣的討論」，「有一點意見不同」，不是關於「威脅」是否存在，而在於要採取多強的行動。

據悉，美國總統拜登在會上一度強硬地要求其他領袖同意，點名中國的「反民主」行為，並強調G7需要採取行動。

該官員表示，拜登要求對中國更強硬獲得英國首相約翰遜、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍支持，但德國總理默克爾、意大利總理德拉吉，以及歐盟領袖都強調與中國合作的範疇。報道未有提及日本首相菅義偉的態度。

G7公報點名中國並首提台海 中使館：逆時代潮流而動

馬克龍剃北約拜登眼眉？「搞清敵人是誰 中國不應是優先目標」

但CNN指出，即使G7領袖間存在分歧，今次會議在特朗普任內與各國關係緊張過後，展示了領袖之間新的尊重。官員稱，領袖們似乎都互相喜歡和尊敬，並在此基礎上順利合作，真正巧功夫的只在於中國等一些棘手議題。

G7發表公報前，中國駐英國大使館發言人表示，世界上的事情應由各國商量著辦，而不應由少數幾個國家操縱，那樣的時代已一去不復返。中方希望有關國家，切實遵守聯合國憲章宗旨和原則，自覺維護聯合國核心作用，為早日戰勝疫情、應對氣候變化、促進全球經濟覆甦做些實實在在的事。

G7會前 楊潔篪應約與布林肯通電話

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責任編輯：連兆鋒

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