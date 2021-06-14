▲ G7「最系統指摘中國一次」 環時：中國人不吃這一套

七國集團（G7）英國峰會公報，就新疆與香港人權、台海、新冠病毒溯源等議題多番點名中國。內地《環球時報》社評指出，公報闡述這些態度時語氣強度不盡相同，有的直接針對中國，有的沒有在上下文里提中國的名字，但針對的目標同樣很明確。「這是西方大國最系統指責中國以及干涉中國事務的一次。」

環時認為，今次G7公報是反映美國拉攏盟國有所收獲，西方國家幫腔的情況會繼續增多，但中國人不吃這一套，完全不必被這樣的情況嚇住。

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環時社評稱，美國顯然主導了其他幾個盟國的態度，像要求「世衛召集第二階段新冠病毒溯源，包括要在中國開展研究」，可以說，美國近來攻擊中國的幾乎所有議題都被搬到了七國領導人的公報中。另一方面，公報的措辭比美方單獨攻擊中國時要緩和一些。

比如，美國近來攻擊中國最猛烈的語言大多用在了新疆和香港問題上，包括公然稱新疆發生了「種族滅絕」。但是公報寫的是，「我們將推動我們的價值觀，包括呼籲中國尊重人權和基本自由，特別是在新疆以及《中英聯合聲明》和《基本法》規定的香港自由和高度自治方面。」

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社評指，這一切反映出美國有能力帶動西方主要國家形成對中國的集體調門，但是它無法把其最極端的主張「七國化」或者「西方化」。西方媒體報道說，七國領導人討論中國時發生了「激烈辯論」，尤其是德國和意大利以及歐盟領導人反對以對手的方式與中國打交道。最後的公報顯然是「美國主導、各方妥協」的產物。

這應當被視為美國拉攏盟國共同對付中國一個有所收獲的開始，它預示了中國外交將在未來面臨來自美國通過西方平台施加的更大壓力。可以想見，美國會更下力氣給它的對華打壓賦予西方整體行動的色彩，它出一個反華政策，其他西方國家或直接或婉轉幫腔的情況將繼續增多。

環時續稱，不過，中國完全不必被這樣的情況嚇住。其實過去與中國就人權等意識形態問題沖突時，西方也大多是「一夥的」。現在美國增加了他們彼此的協調，但這些主要集中在了輿論和外交層面，將之轉化為統一對華敵視行動依舊很難，七國領導人公報沒有在這方面出現突破的暗示。

這說明，美國和其盟國在對華問題上的利益分歧是巨大的。美國有維護自己霸權的戰略圖謀，要的是西方一起扳倒中國。歐洲國家與中國有意識形態分歧，經濟上既是競爭關係，也有合作的戰略需求。美歐的這一對華戰略差異是不可逾越的。

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社評強調，中國無須再對美國抱有幻想，但一定要把其他國家與美國區別對待。別管美國能搞出表面上什麽樣的「對華統一戰線」，我們都要清楚，這樣的「統一戰線」虛大於實。美國很認真，歐洲主要國家應付它，這一格局將很深刻。中國有在實質上攪黃美歐「統一戰線」的很大空間，在夯實和讓這個「統一戰線」虛名化的拔河比賽中，中國一定更有能力贏到最後。

走出西方這個圈子，美國拉「統一戰線」更難。美國宣揚國際道義有了越來越多的表演性質，比如美國倡導七國集團搞一個西方版、與「一帶一路」抗衡的基礎設施建設計劃，但能否真搞起來並取得實效頗受懷疑。華盛頓現在就是用冷戰思維與中國摽著幹，但這實際上是它自亂陣腳，用自己的短板與中國的長項較勁。

文章指出，中國只要做好自己的事情，發展與各國正常關係，就能夠破美國的對華圖謀。美國則需要很費勁地與規律擰著來，除了強拉硬拽盟友，自己也要親自捉刀一些如果不是為了找中國麻煩根本無興趣幹的事情。時間會拖垮美國這一套的，中國自己走穩，不用去推它、絆它，美國自己就將跌跤。

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責任編輯：連兆鋒