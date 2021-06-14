▲ 台山核電廠被指放射威脅「逼在眉睫」 官方：環境指標正常

美國傳媒報道，有份營運中國廣東台山核電廠的法國企業法馬通（Framatome），去信美國政府，警告台山核電廠有「逼在眉睫」的放射威脅，美國方面已就此評估和接觸中方，但未有對外交代評估結果。台山核電廠官方表示，連續監測環境數據顯示，核電站及周邊環境指標正常。法馬通亦未有回應報道所指，並稱台山核電廠仍在安全運作。

美國有線新聞網（CNN）引述美方官員與文件稱，美國國家安全委員會、能源部等部門過去一周都在評估，台山核電廠據稱的「洩漏」事件。報道指法馬通去信美方，指台山核電站放射威脅「迫在眉睫」，又稱中國監管部門上調核電廠外可接受輻射水平上限，以避免核電站停運。

但報道指出，美國政府相信，台山核電廠並未到達「危機水平」，目前不對中國公眾構成嚴重威脅。消息人士指，美方已跟法國政府和中國政府接觸討論事件。

美國政府未有公開交涉和評估詳情，但美國國安委、國務院、能源部官員強調，若中國公眾面臨任何風險，美國按國際公約需要公開核事故。

台山核電合營公司表示，自投入商運以來，台山核電站嚴格按照運行執照文件、技術程序控制機組運行，兩台機組各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求；目前連續監測環境數據顯示，台山核電站及周邊環境指標正常。

台山核電站有兩台EPR（歐洲先進壓水堆）核電機組，1號機組2018年12月開始運作，2號機組2019年9月開始運作。

台山核電合營公司指，1號機組已進入第二個燃料循環，目前處於滿功率運行狀態；2號機組已按計劃完成大修，並於2021年6月10日並網成功，這是2號機組投入運作後首次大修，大修安全、質量、工期等指標均完成了既定目標。

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責任編輯：連兆鋒