湖北街市氣爆增至25死 應急部下令全國清查隱患

湖北十堰一個街市昨日（13日）上午發生猛烈氣爆，波到周邊民居。省政府新聞辦今日（14日）通報，事故死亡人數已增至25人。應急管理部聯合住建部等部委，下令全國排查使用燃氣的市場、餐廳，解決安全隱患。國務院安全生產委員已對事故查處「掛牌督辦」。

新華社報道，中國國務院安全生產委員會辦公室（安委辦）、應急管理部就此召開全國安全防範工作視訊會議。安委辦決定對十堰爆炸事故查處進行「掛牌督辦」，強調各地區和有關部門要舉一反三，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

應急管理部則聯合住建部等部門，推動各地區全面查探使用天然氣的集貿市場、餐飲等生產經營單位，以及化學品儲罐、大型綜合體、化工園區、人口密集區燃油氣管道、各類礦山企業等可能造成重大傷亡的場所，盡快安裝燃氣洩露報警裝置等，確實解決影響燃氣安全的突出問題，堅決防範遏制類似事故發生。

另外，會議亦提出盡量完善應急處置機制及應急預案，壓實鄉鎮、社區、村居等基層組織責任，加強群眾安全教育培訓，開展「經常性熟悉演練」，防止出現險情時手忙腳亂或不知所措。

湖北街市氣爆至少11死37重傷 廢墟慘烈畫面曝光（多圖，有片）

責任編輯：易燕丹