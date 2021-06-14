  • 29°C
香港時間 : 2021614日 (一) 22:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湖北街市氣爆增至25死 應急部下令全國清查隱患

社會熱點 21:51 2021/06/14

分享：

湖北十堰一個街市昨日（13日）上午發生猛烈氣爆，波到周邊民居。省政府新聞辦今日（14日）通報，事故死亡人數已增至25人。應急管理部聯合住建部等部委，下令全國排查使用燃氣的市場、餐廳，解決安全隱患。國務院安全生產委員已對事故查處「掛牌督辦」。

新華社報道，中國國務院安全生產委員會辦公室（安委辦）、應急管理部就此召開全國安全防範工作視訊會議。安委辦決定對十堰爆炸事故查處進行「掛牌督辦」，強調各地區和有關部門要舉一反三，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

應急管理部則聯合住建部等部門，推動各地區全面查探使用天然氣的集貿市場、餐飲等生產經營單位，以及化學品儲罐、大型綜合體、化工園區、人口密集區燃油氣管道、各類礦山企業等可能造成重大傷亡的場所，盡快安裝燃氣洩露報警裝置等，確實解決影響燃氣安全的突出問題，堅決防範遏制類似事故發生。 

另外，會議亦提出盡量完善應急處置機制及應急預案，壓實鄉鎮、社區、村居等基層組織責任，加強群眾安全教育培訓，開展「經常性熟悉演練」，防止出現險情時手忙腳亂或不知所措。

湖北街市氣爆至少11死37重傷  廢墟慘烈畫面曝光（多圖，有片）

責任編輯：易燕丹

意外事故 化學 街市 新華社 天然氣 湖北省 餐飲 中國國務院

下一篇文章

【台灣疫情】台灣新冠死亡率比非洲貧國還高 台媒質問蔡英文當局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半