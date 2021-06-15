▲ 台山核電廠法企不是向美國求助 外國專家批CNN炒作

美國有線新聞網（CNN）報道美國政府正評估中國廣東台山核電廠安全狀況，並暗示是有份營運台山核電廠的法國企業法馬通（Framatome）去信美國政府求助，指控中國當局「為免台山核電廠停運而修改安全標準」。但外國專家指出，台山核電廠中方合營企業中廣核早前遭美國商務部列入「實體清單」，法馬通去信美國很可能只是申請以安全理由尋求豁免。專家直言，CNN的文章有一句也表明美國目前認為台山核電廠沒有威脅，其餘都是多餘、危言聳聽的炒作。

亞太能源戰略經濟咨詢公司Lantau Group中國能源專家、約翰斯霍普金斯大學及南京大學碩士David Fishman（漢名余德偉）在Twitter回應坊間查詢時，連發多篇帖文，講出了CNN文章沒有提及的細節。

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余德偉表示，台山核電廠是中國的一家法國技術核電廠，法方持有相當股權，而法馬通是一家跨國企業，在世界各地都有提供技術服務，包括美國。

台山核電廠的中方擁有人則是中國廣核集團（China General Nuclear Power Group，CGN）。余德偉指出，中廣核受到美國列入實體清單，代表禁止第三方將美國衍生技術或數據交予中廣核，但第三方可以營運安全為理由申請豁免，這正是法馬通正在做的。

余德偉解釋，法馬通去信美國政府，可能因為他們需要與中方分享的資訊原本來自美國，又或法馬通不想欠缺透明地與中國合作而影響自己在美國的業務，而事實上很可能同時出於這兩個原因。

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他表示，因此法馬通並非去信美國政府求助，他們反而是尋求批准來解決問題。他提及，CNN報道中也表明美國官員目前認為情況不對中國公眾構成安全威脅：

「如果就如這段開頭所說的話，這篇報道的其餘部分都是幼稚、多餘、危言聳聽的。」

余德偉直言，他個人認為，美國能源部與國家安全委員會的核技術專家，不會像國務院的政客一樣，事事借機政治攻擊中國，若他們也說沒有問題，CNN等方面就只能小事化大、含沙射影。

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至於CNN稱中方將台山核電廠外輻射水平標準上調，余德偉解釋，有很多原因可以導致超標，例如有核燃料棒裂開，但這是頗為平常的事情，通常是由於生產缺陷造成。核電廠則不會因為這樣而停運，而會重新計算能量和評估廠外輻射，這有可能就是法馬通的工作。

他強調，CNN文章沒有提及任何輻射標準數據，因此很難說有甚麼擔憂，這些標準原本就設在極低的水平。

台山核電廠被指放射威脅「逼在眉睫」 官方：環境指標正常

台山核電廠4月一起0級事件 中方當時已公開通報

事實上，中國國家核安全局早在4月9日已通報，台山核電廠4月5日發生一起0級運行事件。當日台山核電廠1號機處於滿功率運行，營運單位按計劃執行廢氣處理系統某段管線水封充水操作。初次水封充水後，水封未達預期效果；再次水封充水完成後，一度出現煙囪氣體放射性排放劑量率高1報警。

事件發生後，營運單位開展檢查驗證，初步分析報警原因為在初次水封充水後，少量放射性氣體非預期進入水封管道，再次水封充水過程中，殘留在水封管道內的氣體經通風管道排至煙囪導致；經計算，本次排放的惰性氣體放射性總量占年排放限值的0.00044%。

根據《核動力廠營運單位核安全報告規定》，該事件被界定為運行事件。整個事件過程中，機組狀態穩定，無其他異常。根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該運行事件被界定為0級事件（對不具有安全意義的微小事件稱為「偏差」，歸為0級）。

香港政府4月的環境輻射監測報告顯示，4月5日及之後，香港各地環境伽馬輻射水平未見異常。

CNN報道傳出後，台山核電廠當局亦發聲明，表明連續監測環境數據顯示，核電廠及周邊環境指標正常。

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責任編輯：連兆鋒