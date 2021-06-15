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北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事

國情動向 10:27 2021/06/15

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在美國主導下，七國集團（G7）、與北約峰會公報先後釋出對中國強硬言論，中國與西方關係更添陰霾。在此時刻，前中國外交部前副部長傅瑩稍早前表示，中美不應惡性競爭，但中國需直接面對美國發起的競爭挑戰，但競爭的根本是「辦好自己的事」。

傅瑩現任中國全國人大常委會外事委員會副主任委員，並兼任北京清華大學戰略與安全研究中心主任。北京日報報道，她日前以視訊出席俄羅斯科學院主辦的一場國際論壇時，談及中國應如何面對美國的舉動。

傅瑩說，中美不應惡性競爭。但美國不甘心喪失全球領導地位，為了延續其霸權，將中國打造為戰略競爭對手，以激發自身危機感和創造力。拜登（Joe Biden）政府更已下定決心與中國展開「長期戰略競爭」，且指美中競爭會很激烈。

傅瑩談中美：共同演進、各美其美、美美與共

她表示，中國無意與美國進行戰略競爭，且用「戰略競爭」定義中美關係是被「零和思維」驅動的，將走向新冷戰甚至正面衝突。

G7公報點名中國並首提台海 中使館：逆時代潮流而動

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傅瑩指出，中國並不迴避兩個大國在科技、經濟等不同領域存在競爭，但希望這種競爭能保持在良性軌道上，最終「共同演進、各美其美、美美與共」。

她說，美國當前的對中政策服務於「阻擋中國向前邁進取代美國」這一根本目標，美方正加緊行政和法律舉措，制定全方位的對中競爭政策。

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傅瑩強調，中國需要直接面對美國發起的競爭挑戰，但這種競爭歸根結底要靠「辦好自己的事」。率先控制住疫情，重回快速發展軌道，必將「煥發出新的勃勃生機」。

北約公報針對中國議題　措詞比G7強烈

繼G7後，拜登亦出席了北大西洋公約組織（北約組織）領袖峰會。峰會結束後發表的聯合公報，合共有79點，其中「中國」一詞出現高達10次，聲稱「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰」。

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【中美角力】G7峰會前夕 楊潔篪應約與布林肯通電話

北約稱中國迅速擴展核武軍備、軍力現代化不透明，並點出與俄羅斯軍事合作；「北約將「以捍衛聯盟安全利益為目的與中國交涉」。

相較此前謝幕的G7峰會公報，北約談及新疆、香港、台灣、新冠肺炎疫情源頭調查等問題時，措辭明顯強烈。

責任編輯：鄧國強

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