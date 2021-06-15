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【廣州疫情】疫下華南港口擁堵 運費急升外貿企業承壓

經濟脈搏 10:45 2021/06/15

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深圳鹽田港日前現疫情，大量船舶轉至其他港口，一度造成華南港口擁堵及運力進一步緊張。在這背景下，運送集裝箱的拖車價格、航運價格暴漲，外貿企業承壓，業內人士憂中國的出口優勢將不如從前。

港口擁堵 拖車價格漲逾倍

據內媒報道，貨運成本上升首先體現在拖車價格上。正常情況下，一單裝貨後運到碼頭的業務需要6個小時，但在近期港口擁堵的情況下，拖車每天在路上要花費十幾個小時，還櫃就長達8小時。華南的拖車價格漲了1倍多，有司機形容，「這是過去不曾有過的行情。」

而且，交通堵塞導致卡車運力不足，集裝箱提貨會延誤時間長，許多貨運公司需要通宵進行運輸、儲存和吊裝，這增加了承運人成本。

航運價格暴漲 集裝箱緊俏

鹽田港及其周邊擁堵的情況，也在對航運價格造成影響，一方面是船公司加收運至鹽田港的集裝箱附加費，另一方面航運費持續走高。

6月10日，航運巨頭Ocean Network Express （ONE）宣布，因近期鹽田發現新冠肺炎病例，一直保持低位運行生產率，ONE可能需要調整原來的運輸計劃到鹽田港的冷藏運輸，這可能會導致進口冷藏箱的存放時間延長。

同時，ONE決定對每人征收1000美元的擁堵附加費（CGD），該措施對所有從2021年6月10日起運抵鹽田的冷藏貨物立即生效。

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另外，由於碼頭擁堵，裝卸時間長，造成世界範圍內的海運供應鏈緊張，集裝箱價格繼續走高。

據南沙港、鹽田港航運價格內部截圖顯示，南沙到芝加哥40HQ（40英尺高箱或高櫃的集裝箱）價格為12500美元，南沙港到克利夫蘭/哥倫布等地，40HQ的價格為13500美元，鹽田到多倫多40HQ的價格為14500美元。

業內人士稱，在5月21日鹽田港爆發疫情之前，當時這兩條航線的價格還沒有那麼高，大約在1萬元左右。而相比去年疫情之前，當時的價格還僅是現在運價的四分一，去年下半年的價格也只是目前的一半。

商務部：疫情對廣東外貿暫無明顯影響

還有航運人士表示，去年至今許多海外的許多加工訂單轉移至中國，但如果航運價格再繼續上漲，中國抗疫成功的優勢將大打折扣。

稍早前，商務部曾表示，疫情對廣東外貿產業鏈供應鏈暫未產生明顯影響。近期，廣東對2000多家出口企業的監測情況顯示，超半數企業新簽訂單金額按年增加。商務部將全力支持廣東統籌疫情防控和外貿發展工作。

責任編輯：尹航

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