▲ 拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？

美國總統拜登歐洲行壓軸戲快要上演。拜登本周三（16日）會在瑞士日內瓦參加美俄峰會，罕有地上任未夠半年，即與俄羅斯總統普京會面。兩個老對手碰頭較量，無需指望會有多少切實成果，但拜登與普京的互動卻值得關注。美俄峰會，中國自然成了「他者」；不管美俄能走多遠，中國都要有所準備。

拜登急着以總統身份與俄羅斯領導人會晤，做法罕見。特朗普、奧巴馬都是上任兩年後才舉行美俄峰會。

拜登今次出位之舉，顯然出於戰略需求，說白了更有拉攏俄羅斯之意。

拜登歐洲之行，上周先到英國出席七國集團（G7）峰會，本周轉到比利時先後參與北約峰會，以及美國歐盟峰會，離不開的主題是爭取重新團結盟友和夥伴，共同對抗中國。拜登選擇之後與普京見面，無疑不是為了吵架收場。

G7公報七國聯合向中國多處施壓，就拜登來說，現在對盟友統戰已基本成形，是時候嘗試挖中國牆腳。

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美國戰略界逐漸意識到，同時疏遠中俄只會令自己挑戰更大。美國情報界兩年前提交國會「全球威脅評估」已指出，中俄當前比1950年代中以來都要團結，關係預期還會隨住雙方利益和對威脅的感知趨同而繼續強化，尤其是認為美國奉行單邊主義和干預主義。

退一步說，就算拜登難以拉攏普京，也應想穩住美俄關係，讓美國能集中遏制最大對手中國。美國在烏克蘭、敘利亞、伊朗、阿富汗、北韓等熱點議題上，或多或少都需要與俄羅斯合作。與俄羅斯撕破臉並不利美國從中東抽身，更可能使美國捲入其他地區衝突。

拜登政府已拋出誘餌。美國國務卿布林肯近期表示，美方尋求「更穩定和可預測的」美俄關係，希望俄方與美「雙向而行」。美國國務院亦以「國家利益」為由，放棄制裁俄歐北溪2期天然氣管公司及其行政總裁。

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對普京而言，確也有理由與美國改善關係。俄羅斯市場和經濟實力與其大國地位不配，抵禦美國制裁能力遜於中國；在中美之間左右逢源的話，也許更有利俄羅斯從這相對弱勢地位，更好地發揮國際影響力，繼續指點江山。

不過，要判斷中美俄三角關係動向，必須考慮是中俄矛盾大，還是美俄矛盾大；是美俄利益交集多，還是中俄利益交集多。拜登要成功拉攏俄羅斯，絕不容易；普京背棄中國而投美，機會甚微。

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拜登放棄制裁北溪2期公司，但維持制裁項目承包商，強行干擾與美無關的俄歐商業合作，與其說是橄欖枝，不如說是對普京的侮辱。

或者說，中俄皆旗幟鮮明主張多邊主義，反對針對別國搞小圈子，三角關係「二敵一即贏」一套已經是冷戰思維不合時宜。中俄雖然......

（節錄）

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