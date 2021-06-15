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拜登預告北約「踩過界」  更深涉足印太應對與中國

國情動向 12:01 2021/06/15

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拜登預告北約「踩過界」  更深涉足印太應對與中國

美國總統拜登當地時間周一（14日）在北大西洋公約組織（北約組織）峰會後表示，峰會談到如何應對來自中國的「系統性挑戰」，北約領袖同意強化關鍵基礎建設韌性，也將加強與印太民主夥伴合作，因應區域挑戰。

北約以歐洲國家組成、地緣上屬大西洋的軍事聯盟組織，冷戰時以應對蘇聯為主要功能。冷戰結束後，北約轉而聚焦反恐，如今再把目光投向中國。而拜登上述的談話，反映北約將更大程度上跨越大西洋，以應對中國之名，更大程度的涉足印度洋－太平洋地區。

北約30個會員國周一在布魯塞爾召開領袖峰會，會後發布聯合公報，除了花大篇幅談論俄羅斯威脅，也點名中國構成的「系統性挑戰」。

拜登稱中國構成「系統性挑戰」

拜登（Joe Biden）會後召開記者會表示，他在峰會上指出，他們正遭逢世紀全球衛生危機，與此同時，支撐北約聯盟的民主價值也面臨越來越大的壓力，包含來自內部與外部。

拜登聲稱，俄羅斯與中國都試圖破壞跨大西洋團結，他們看到惡意網絡活動增加；但北約聯盟的強健基礎，讓他們能夠持續在此之上建構集體安全與繁榮。

北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事

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拜登指出，會中談論到中國行動對北約集體安全構成的長期、系統性挑戰；他們同意在強化世界各地關鍵基礎建設上拿出更多作為，包括可信賴電信商、供應鏈與能源網絡領域。

此外，拜登說，他們也同意強化與印太區域民主夥伴的合作，以因應區域挑戰。

除了將與西方歐洲夥伴有更緊密合作，峰會公報也提到，北約正努力加強與亞太長期夥伴的政治對話與實質合作，以促進合作性安全及支持以規則為基礎的國際秩序，並點名澳洲、日本、新西蘭與南韓。

點名與澳洲、日本、新西蘭與南韓強化合作

拜登表示，他在會中指出，他們必須向世界與自身人民證明，民主仍能戰勝當今時代的挑戰、滿足人民的需求。

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繼G7後，拜登亦出席了北大西洋公約組織（北約組織）領袖峰會。峰會結束後發表的聯合公報，合共有79點，其中「中國」一詞出現高達10次，聲稱「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰」。

北約稱中國迅速擴展核武軍備、軍力現代化不透明，並點出與俄羅斯軍事合作；「北約將「以捍衛聯盟安全利益為目的與中國交涉」。

中方談應對美國：辦好自己的事

相較此前謝幕的G7峰會公報，北約談及新疆、香港、台灣、新冠肺炎疫情源頭調查等問題時，措辭明顯強烈。

在此時刻，前中國外交部前副部長傅瑩稍早前在一場合表示，中美不應惡性競爭，但中國需直接面對美國發起的競爭挑戰，但競爭的根本是「辦好自己的事」。

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責任編輯：鄧國強

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