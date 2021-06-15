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胡錫進說要讓美國「發抖」 國際機構指中國核彈已增至這數量

國情動向 11:36 2021/06/15

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瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表報告指，截至今年初，美國、俄羅斯、中國、英國、法國、印度、北韓等9國，共擁有逾1.3萬枚核彈頭。頭兩位的俄羅斯、美國庫存量均有所減少，而中國則比去年多近一成。官媒《環時》總編胡錫進早前表明，中國須增加核彈頭數量，讓美國「瑟瑟發抖」。

中國外交部此前表示，美國正持續升級其龐大核武庫，中國仍奉行最低核威懾戰略，但必須對核力量規模保持適度模糊，以確保核威懾的有效性。

報告指，俄羅斯擁6,255枚核彈頭，美國5,550枚，而中國則擁350枚，比去年增加30枚，顯示後者正在擴充其核武庫，並使之進一步現代化。上述數字包括將被拆除的退役彈頭，如果減去這些彈頭，全球核彈頭總數會從9,380枚調升至9,620枚，而可備戰的核武器數量也從3,720件增至3,825件。

研究人員Hans M. Kristensen指，軍事儲備中的核彈頭總數似乎正在增加，這是令人擔憂的跡象，表明自冷戰結束以來全球核武庫存數量的下降趨勢停止。他指，今年2月，俄羅斯和美國最終都同意延長《新削減戰略武器條約》，令人感到安慰，但美俄之間進行更多雙邊核軍備控制的前景仍然不佳。報告也提到，各擁核國在披露核武庫方面的透明度非常低，中國也比已往更頻繁地展示其核武力量，但幾乎不公布有關核武數量或未來部署計劃的信息。

在中美地區角力升溫下，《環時》總編胡錫進上月兩度表示，在美國的戰略圍堵下，中國有許多緊迫的工作要做，最重要的是增加核彈頭和東風41戰略導彈的列裝數量，這將是對美戰略抵制力的基石。他認為中國必須做好與美國「攤牌」的準備，核導彈數量必須多到讓美國害怕及明白將面臨的不可承受風險。

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責任編輯：陳建錫

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