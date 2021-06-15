【華為風暴】孟晚舟要求禁止公布匯豐文件 遭加國檢方拒絕

據路透社報道，華為首席財務官孟晚舟周一（14日）將尋求禁止公開其法律團隊從匯豐銀行獲得的文件內容，而加拿大檢察官反對這一要求，稱違反公開法庭原則。

加國檢方反對該禁令

孟晚舟的法律團隊將在卑詩省最高法院提出支持這項禁令的論據。

根據辯方上周五提交的文件，華為和匯豐銀行的律師4月在香港法院達成協議，向孟晚舟的法律團隊披露這些文件，條件是他們必須「盡合理努力」不將機密信息公開。

代表加拿大政府的檢察官反對這項禁令，他們在同一天提交的文件中表示，「為了符合公開法庭原則，禁令必須是有針對性的」，應該有選擇地對公眾屏蔽一些細節，而非不公開整個文件。

公開法庭原則要求法庭程序公開，公眾和媒體都能獲得相關信息。

目前還不清楚華為從匯豐銀行獲得了哪些文件，但辯護律師辯稱，這些文件與孟晚舟的案件相關。

華為孟晚舟案辯方大進展 引渡聽證會獲批延至8月

孟晚舟要求放寬保釋條件 加拿大法官駁回

推出僅1星期 華為鴻蒙系統升級用戶破千萬 鴻蒙概念股再次爆發

孟晚舟引渡案聽證會最初定於5月結束，但卑詩省最高法院助理首席法官Heather Holmes批准推遲聽證會，讓辯方有時間閱讀新文件。引渡案聽證會現定於8月下旬結束。

孟晚舟於2018年12月在加拿大溫哥華機場被當地警方拘捕。美國指控孟晚舟誤導國際銀行，瞞報華為與伊朗的貿易關係，要求引渡她至美國受審。孟晚舟反對被引渡，雙方展開歷時逾兩年的訴訟。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道