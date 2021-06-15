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浙男喜歡「拖水」便吃魚片 左肝變成大膿球

社會熱點 13:03 2021/06/15

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來自四川的55歲謝姓男子，因進食未完全煮熟的魚片，而感染華支睪吸蟲（又稱肝吸蟲，Clonorchis sinensis），致使其左肝被「掏空」變成大膿球。醫生提醒，任何地方的淡水魚和淡水蝦，甚至經淡水回游的海魚都有可能被肝吸蟲感染，市民食用時記緊要徹底煮熟。

病從口入 食酸菜魚惹來的禍

據《都市快報》報道，在浙江杭州工作十餘年的謝先生，早前因父親病故回到四川老家，不久後出現食慾不振、乏力，更有輕度腹痛、腹瀉等症狀。他一直不以為意，以為是心情鬱悶所致。直至有畏寒、發熱等情況，才到杭州市第一人民醫院肝膽胰外科就診。當他接受超聲影像科檢查時，竟發現左肝已被「掏空」變成大膿球，肝膿腫壁上更有很多腫瘤樣的結構。

為了讓膿球變小，醫生為謝先生施以穿刺引流，結果大量的灰白色膿液被引出。經檢查，謝先生體內的膿球並無細菌、真菌、結核和惡性腫瘤的「蹤跡」。

院方於是為他進行手術切除左半肝。當病理醫生切開左半肝後，竟發現膿腫壁上大量的腫瘤樣結構是「肉芽腫性炎性腫塊」，肝內甚至爬滿了燈泡狀、殼厚的中華肝吸蟲蟲卵。

謝先生憶述，自己在四川老家時曾買過當地的魚煮成酸菜魚，為了追求鮮嫩的口感，魚片只用熱水氽燙（香港坊間俗稱「拖水」）了幾十秒。他表示，老家有生吃或半生吃魚片的習慣，當地人稱之為「魚生」。

醫生表示，由於肝吸蟲靠淡水魚蝦等水產品傳播，當食用淡水的生魚片或未熟透的魚蝦等食物時，中華肝吸蟲就會隨之潛伏人體。而且肝吸蟲繁殖力驚人，每次可產1400至2000個蟲卵，甚至可存活20至30年。如果置之不理，牠們不僅會在肝內安家，而且會蠶食肝臟。

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中華肝吸蟲可引起多種疾病

中華肝吸蟲是淡水魚中較常見的寄生蟲，可寄生在鯉魚、草魚、鯿魚、鯽魚、大頭魚、土鯪魚等68種魚類；幼蟲可遊走進入膽管並發育為成蟲，有機會引起黃疸、膽管結石、膽管炎、肝炎甚至肝硬化和膽管癌等疾病。

醫生表示，根據寄生蟲寄生的部位，症狀表現各有不同。若是腸道寄生蟲感染，患者會腹部不適，腹部隱痛，食慾差、營養不良；全身寄生蟲感染有可能發燒；皮下寄生蟲感染則會肌肉酸痛，皮下有結節。

醫生介紹，部分寄生蟲感染可以透過驗血獲得一定線索，腸道寄生蟲可以透過糞便檢查出，甚至有患者是接受其他檢查時發現體內有寄生蟲。他提醒，對於懷疑肺吸蟲病、包蟲病、囊蟲病等，若臨床不能區分，建議市民到專業機構接受檢查。

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責任編輯：易燕丹

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