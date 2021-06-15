內地端午連假消費僅及疫前七成半 電影票房6年來最低（第二版）

昨日（14日）是內地端午連假最後一日，文化和旅游部公表數據指，假期出遊人次達8913.6萬，年增94.1%，恢復疫前同期98.7%﹔實現旅游收入294.3億元（人民幣，下同），年增139.7%，恢復74.8%。端午檔電影總票房 4.6億元、總場次130萬場，分別創2015年及有紀錄以來同期的最低水平。

（新增機構分析）

文旅部指，今年端午旅遊以都市休閑、親子遊樂和城郊度假為主流，博物館、圖書館、美術館等是重要休閑空間，公園、主題樂園、水上世界等親子活動場所客流較大。其中，選擇城市周邊遊的遊客最多，佔29.1%，城市和郊區公園的遊客合佔34.4%，共88.6%遊客出行距離在300公里以內。

目的方面，家庭休閑佔35.3%，親子研學佔16.5%，隨著畢業季到來，「95後」「00後」出遊佔比增加，畢業旅行預訂量大增。主要客源城市旅遊市場景氣高於傳統旅遊目的地，客源城市旅遊市場更加活躍，上海、無錫、杭州、成都、重慶等城市周邊的品質酒店和度假民宿預訂價格較平日上漲超過五成。

▲ 官媒指各地餐飲消費旺盛

《人民日報》則訪問了北京、江蘇、河北等多地的商界和餐飲業人士，指本次連假的餐飲市場呈蓬勃發展，線上線下購物需求旺盛，新產品新業態不斷涌現，消費市場繼續穩步恢復且活力十足。各地在做好疫情防控工作的前提下，豐富產品種類，創新服務模式，滿足民眾在餐飲、購物、出遊等方面的需求。

端午檔電影遇冷，票房6年低位

此外，今年端午檔破紀錄有16部新片同時， 總場次則創下歷史新低，票房 6年來首次未能突破5億元，前三名分別是 8,901萬元的《超越》、7135.1萬元的《 比得兔2​：走佬日記》及 5,222萬元的《熱帶往事》。燈塔研究院行業分析師張榮棣指，新片數量雖然多，但缺少往年的外國視效大片，票房相對較冷。

張指，電影的數量和票房的關係存在「二八定律」，由20%的 大片 貢獻80%總票房，尤其端午這類小檔期，如果缺乏大製作帶動，檔期效應難充分體現。

居民收入增長放緩影響消費信心

內媒《界面新聞》分析，今年端午連假的主要問題，在於旅遊收入恢復不及出遊人次恢復，原因仍在於疫後居民收入增長放緩，消費意願降低。今年首季度，人均可支配收入比去年同期名義增長13.7%。但與2019年首季相比，兩年平均實際增長僅4.5%，明顯低於2019年同期的6.8%和2018年的6.6%。人民銀行首季度一項調查也顯示，下季傾向於「更多消費」的居民佔比僅為22.3%。有不少經濟學家認為，當前中國經濟不但沒有過熱，還有偏冷的風險。

短期因素方面，同程旅遊研究院指出，受廣東疫情影響，「五一」假期客流量排名全國第一的廣州，端午連假中跌至第九。不論長短途，廣東一直都是熱門的旅遊目的地，但在防控升級下，全省暫時關停景區89個，廣州、佛山關閉大量公共文化、旅遊場所，對端午旅遊造成了一定的擾動。

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責任編輯：陳建錫