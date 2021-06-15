▲ 中方重提使館被炸懟北約：不忘同胞家破人亡

北大西洋公約組織（北約組織）領袖峰會當地時間周一（14日）發布聯合公報，指稱中國構成系統性挑戰。中國駐歐盟使團隨後在官網發出聲明，批評北約的說法是「冷戰思維延續和集團政治心理作祟」。

中國駐歐盟使團15日以「發言人就北約峰會公報涉華內容答記者問」形式，在官網刊登新聞稿。中國駐歐盟使團強調，中國不會對誰形成系統性挑戰。

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中方直指，中國構成系統性挑戰的說法，是「冷戰思維延續和集團政治心理作祟」；北約聲明中有關內容，是對中國和平發展的詆毀，對國際形勢和自身角色的誤判。

中方批北約聲明：冷戰思維延續

新聞稿接著指，中國2021年國防預算爲1.35萬億元人民幣、約合2090億美元，GDP佔比約爲1.3%，不到北約的「及格線」；反觀北約組織，30成員國今年軍費總額預計，佔全球軍費總額一半以上，是中國的5.6倍。

北約成員國核彈頭數量是中國的近20倍。

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中方在聲明說，「全世界人民都看得很清楚，到底是誰的軍事基地遍布全球，以及誰的航母在四處炫耀武力」。中方接著又談及和平發展的承諾：

中國始終致力於和平發展，但我們永遠不會忘記中國駐南斯拉夫使館被炸的歷史慘劇，永遠不會忘記我們的同胞家破人亡的人間悲劇。 我們永遠不會放棄維護和平的權利，將始終堅定不移地捍衛自身主權、安全和發展利益。我們會始終密切關注北約戰略調整，始終密切關注北約對華政策調整。我們不會對誰形成「系統性挑戰」，但如果誰要對我們進行「系統性挑戰」，我們不會無動於衷。

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新聞稿最後稱，中方奉勸北約理性看待中國發展，停止渲染各種形式的「中國威脅論」，把更多精力用在推進對話與合作的正道上，多做真正有利於維護國際和地區安全與穩定的事。

京：誰對我們系統性挑戰 我們不會無動於衷

北約（NATO）30成員國當地時間14日在比利時首都布魯塞爾召開領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）與歐洲盟友共聚，討論如何提高北約應對新出現威脅的能力以及通過2030年計劃等，另討論中國在地緣政治上的安全挑戰。

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峰會聯合公報一共有79點，其中「中國」一詞出現高達10次，並指稱「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰」。

北約公報點出中國迅速擴展核武軍備、軍力現代化不透明，以及與俄羅斯軍事合作。

▲ 中國駐南斯拉夫大使館1999年在美國為首的北約空襲中被炸中，3中國記者身亡，美方事後聲稱是誤炸。

【知識庫：中國駐南聯盟大使館被炸事件（1999年）】 美軍轟炸中國駐南聯盟大使館事件，發生在1999年科索沃戰爭的北約空襲南斯拉夫期間。當年5月7日晚，北約的美軍B-2轟炸機發射5枚精確制導炸彈或聯合直接攻擊彈藥，擊中中國駐南斯拉夫大使館，當場炸死3名中國記者邵雲環、許杏虎和朱穎（分別屬新華社和光明日報），炸傷數十名其他人。 美國及北約事後稱是因用了過時地圖，因而誤炸。中國官方及民間不滿情緒急燒，引發1999年中國社會的反美示威。美國向中國傷亡者家屬賠償450萬美元，並賠償中國政府2,800萬美元。

責任編輯：鄧國強

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