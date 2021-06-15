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拜登謀用北約遏中國 德法立場曝露歐美分歧

國情動向 15:24 2021/06/15

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拜登謀用北約遏中國 德法立場曝露歐美分歧

北大西洋公約組織（北約組織）召開拜登就任美國總統以來第一次的高峰會，峰會結束後的會議公報稱中國構成「系統性挑戰」，並明確將目光移到亞洲，拜登想利用北約槓桿之力，制衡中國的意圖明確不過。但歐洲與美國畢竟戰略利益不完全一致，大西洋兩岸對中國的態度仍存在基本分歧。

北約是誕生於美蘇冷戰的歐美軍事同盟。柏林圍牆倒後，北約先後把焦點集中在南斯拉夫內戰、東擴、反恐戰爭等任務，並在俄羅斯2014年入侵烏克蘭後，重新聚焦歐洲安全，本身可說已歷經數次轉變，強勢崛起的中國最近成為北約的新「目標」。

最近北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）受訪時，不稱中國為「敵人」或「對手」，也強調無意與中國重啟冷戰，但他以中國在非洲、西巴爾幹地區、北極活躍、在歐洲大舉投資基礎建設、與俄國進行聯合軍演為由，多次稱中國「離北約愈來愈近」。

拜登亟欲聯合北約對抗中國  算盤打得響？

基本上，北約成員國對公海自由航行和日本等亞太國家面對「中國議題」有共識，加拿大、法國、英國、德國已派遣、或即將派遣軍艦到亞洲巡弋，逐漸將目光移到亞太地區。

拜登預告北約「踩過界」  更深涉足印太應對與中國

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不過，拜登亟欲聯合北約盟國對抗中國的算盤，無法掩飾歐美對中國崛起的態度存在的基本分歧。

首先，美國欲鞏固全球的領導地位，視中國崛起為威脅。相較之下，歐洲與中國沒有直接的地緣政治衝突，例如與中國經貿關係密切的德國比較把中國視為貿易夥伴，而非威脅歐洲安全的對手。

其次，對歐洲、尤其波蘭、立陶宛等中東歐國家來說，俄羅斯才是最大的威脅。斯托爾滕貝格直言，冷戰結束以來，北約與俄國的關係從來沒有像現在一樣這麼糟。

德國總理默克爾：處理中國問題 須找平衡點

北約有30個成員國，各國都有盤算，或許讓北約很難形成一致的中國政策，其中匈牙利和法國是最鮮明的例子。

北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事

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而德國總理默克爾（Angela Merkel）對中國的態度亦與美國不完全一致。她在北約高峰會後表示，北約將中國指為威脅的決定「不應被誇大」，因為中國一如俄羅斯，在某些方面也是北約的合作夥伴。

默克爾強調，北約在處理中國問題時，必須找出正確的平衡點，既不低估中國，也不加以高估。

法國傳統上拒當美國的附庸 一度離開北約

若將目光投向網路威脅與混合威脅（hybrid threats）以及俄羅斯與中國的合作關係，那就根本不可漠視中國，但也不可高估中國，我們必須找到正確平衡點。

拜登約翰遜簽新版《大西洋憲章》 應對中俄挑戰

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法國傳統上也拒當美國的附庸，退出北約40多年，直到2009年才重返北約。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在北約峰會後也說，「我認為重要的是，不可分散我們的努力，也不可在與中國的關係中抱持偏見。對中國關係比軍事議題寬廣得多，還涉及經濟、戰略、價值觀念和科技等領域」。

他主張，北約不可因此分散對其他許多挑戰的注意力，包括反恐及與俄羅斯相關的安全問題。

責任編輯：鄧國強

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