美國經濟復甦加快 官媒指人民幣匯率趨近貶值拐點

隨著美國疫情受控、經濟復甦，美元中長期料有較大反彈。官媒引述分析指，人民幣匯率趨近貶值拐點，下半年人民幣匯率易貶難升。

美國復甦 下半年中美經濟增速差縮小

今日人民幣對美元中間價報6.4070，較上日報6.3856，跌214點子或0.34%。截至14時05分，人民幣在岸價(CNY)報6.4017，離岸價（CNH）報6.40。

據中國人民銀行主管的《金融時報》，全民免疫、經濟復甦、通脹加劇、貨幣政策收緊，種種跡象都在指向美元升值邏輯的最終實現。交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，下半年美元可能再次走強。

在影響人民幣匯率的多方面因素中，美元升值風險將是最直接的一項。國泰君安首席宏觀分析師董琦表示，隨著美國經濟復甦步伐加快，中國經濟基本面相對優勢將收窄。

潘功勝：人民幣滙率雙向波動成常態 不要賭人幣升值或貶值

證券時報頭版評論：把人民幣匯率漲跌交由市場決定

唐建偉認為，中國經濟2021年將是前高後低的走勢，而美國和全球可能是前低後高，下半年中美經濟增速差縮小或使人民幣匯率承壓。

唐建偉稱，雖然人民幣匯率近一段時間持續走高，但不會走出單邊上漲趨勢。中國外匯管理部門雖然退出對外匯市場的常態化干預，但仍會通過一些政策工具引導市場預期，促成人民幣匯率的雙向波動。

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官媒指人民幣急升不可持續 貶值壓力下或重回6.8區間

另據《證券時報》報道，民生銀行首席研究員溫彬認為，人民幣大方向將是溫和貶值，下半年大概率在6.3~6.7區間內雙向波動。

面對人民幣近期漲勢迅速，監管層多次發聲降溫。人行副行長、外匯局局長潘功勝日前還在第十三屆陸家嘴論壇上表示，將加強宏觀審慎管理和預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。潘功勝強調，不要賭人民幣升值或貶值，久賭必輸。

責任編輯：尹航

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