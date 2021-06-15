  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (二) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵

國情動向 15:53 2021/06/15

分享：

美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵

俄羅斯總統普京周三（16日）會於瑞士日內瓦，與美國總統拜登會談。俄美峰會舉行前，普京接受美國全國廣播公司（NBC）專訪。主持人大篇幅問及有關中國議題，並看來有意放大俄羅斯與中國之間的分歧，一開始即提及中國航母數量比俄羅斯多。對於這些問題，普京一一反駁。普京指出，中國可沒有像美國一樣，視俄羅斯為敵人。

以下是NBC公佈，普京接受記者西蒙斯（Keir Simmons）專訪當中有關中國內容。

西蒙斯：我想就中國問你。中國正在建造第4艘航母。中國已有2艘，俄羅斯得1艘，目前還不在服役（大修中）。中國去年拒絕參與（核）軍控談判。你向你西方的北約投訴這麼多，為甚麼從不投訴中國在你的東方軍事化？

普京：我首先想說的是過去幾年，過去幾十年，我們與中國發展了戰略夥伴關係，這在兩國歷史上是從未有過的，雙方在政治、經濟、科技、軍事和技術範疇都有高度信任和合作。此其一。中國是個友好國家，中國沒有像美國一樣宣稱我們是敵人。

西蒙斯：中國沒有......

普京：難道你不知道嗎？此其一。其二是中國是個遼闊、強大的國家，15億人（實際上是14.4億）。按購買力平價來說，中國經濟已超越美國。中國去年更成為了歐洲（歐盟）最大貿易夥伴，美國跌落了第二。你不知道這些嗎？

中國正在發展。我明白這是某種形式對抗的開始。所有人都明白這一點。我們也看到。為何逃避和害怕這些議題？但我們並不擔心，包括其他方面，因為我們的防衛充足程度處於非常高的水平，還有其他原因。但最重要的是我們與中國關係的性質和高度。你說中國會有4艘航母。美國有幾多艘？

西蒙斯：多很多。（答案其實是11艘）

普京：這就對了。這就是我要表達的。為甚麼我們要擔心中國航母？我們與中國有漫長的邊界，但那是陸上邊界。你覺得中國航母會越過我們的陸上邊界嗎？這根本就是無意義的對話......

西蒙斯：但你也有太平洋海岸。

普京：海岸也很長。但與中國的邊界是陸上邊界。還有，對的，你說會有4艘航母，因為一艘需要維護，一艘需要備戰，一艘需要維修。中國這樣一點也不過份。

正是這樣，你說中國拒絕談判削減核進攻武器。你應該去問中國，（談判）是好事還是壞事應由他們去決定。但他們的理據很簡單易明。

美國及俄羅斯的核彈頭和載具數量都遠超美國。中國人只是說，為甚麼我們遠遠少過你們還要減？還是你另有所圖，想凍結我們的核威懾程度？

我們為何要凍結？為甚麼我們這個15億人的國家不同制定目標，達到和你想同的水平？這些議題都可以討論，並需要仔細考慮。但說我們（俄羅斯）要為中國的立場負責就純粹是笑話。

拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？

拜登拉攏普京？俄大使：會向中國通報俄美峰會內容

西蒙斯：你怎樣看中國對待新疆維吾爾人？

普京：你知道，我認識一些維吾爾人。要找一些批評政府的人總是找到的。我訪問中國時見過維吾爾人，我向你保證，至少是我親耳聽到的，他們整體上都歡迎中國當局的政策。他們相信中國政府為國家這部分的人民，在經濟上、文化上做了很多東西，諸如此類的。因此為甚麼我應評論.......

西蒙斯：你知道很多維吾爾人不這樣看，美國也指控中國「種族減絕」。有指有100萬維吾爾人在所謂的集中營。這對在前蘇聯國家的穆斯林社群就想傳遞這樣的信息嗎？你不認為有錯？

普京：對於俄羅斯的穆斯林社群，我傳信息要透過政策和俄羅斯政府部門。我們是伊斯蘭合作組織觀察員。

我們有大約10%人口是穆斯林，很可能還多一點。他們是俄羅斯公民，沒有第二個祖國。他們對國家發展有巨大貢獻。教士和普通民眾都一樣。

我為甚麼要在沒有充分理解中國的情況下，以中國為參照來向我們的民眾說話和建立關係？我認為你應該去問中國外交部、美國國務院這些問題。

環時評G7：倘迫中俄聯合殊死搏鬥 是西方噩夢

拜登好打得？美國「雙重圍堵」中俄意圖盡現

西蒙斯：這只是關於你是否準備批評中國。例如，中國在聯合國安理會就克里米亞投棄權票。中國最大的銀行沒有違反美國對俄羅斯的制裁。你覺得你得到中國100%支持嗎？

普京：你知道，我們是鄰國。你不能選擇鄰居誰是。我們對我們數十年來發展出前所未有高度的關係，感到滿意，也得珍惜，正如我們看到中國朋友所珍惜一樣。你為甚麼總是嘗試把我們扯入你們認為應與中國如何打交道的方式？我明白的告訴你......

我可以完全坦白嗎？我們看得出破壞俄中關係的嘗試。我們看得出實際政策內這些意圖。你的問題也是這樣。我已講出我的立場。我相信這已足夠。我有信心中國領導層也完全明白這些議題，包括他們的維吾爾人口，會找到必要解決方式，確保情況維持穩定，對全體數以億計中國人民，包括維吾爾人民都有好處。

中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國

美國太空孤立中國 反變孤立自己？

西蒙斯：我只是想問關於俄羅斯與中國及美國關係的問題。讓我換個方式問你。你是否與美國太空計劃分道揚鑣，轉向中國？

普京：不是。為甚麼？我們已準備好與美國太空合作。美國太空總署主管近日說，自己不能想像太空計劃沒有俄羅斯合作。我們歡迎他所講的。

西蒙斯：俄羅斯航天局威脅2025年退出國際太空站。

普京：坦白說，我不認為羅戈津（Dmitry Rogozin）先生，俄羅斯航天局主管，有威脅任何人。國際太空站的壽命快盡。你誤會了他的意思。我們有興趣繼續與美國合作，如果我們的美國夥伴不拒絕，我們會繼續。這並不代表我們只會與美國合作。

我們一直並會繼續與中國合作，包括所有類型的項目，包括深空探測。我認為這完全是好事。我不覺得有甚麼矛盾。

西蒙斯：認我問多你有關中俄美的一項。若解放軍對台灣採取行動，俄羅斯會有何反應？

普京：甚麼？你得悉了中國軍事解決台灣問題的計劃嗎？我毫不知情。正如我們常說的，政治不需要假設。假設在政治中是不合適的。政治上沒有「如果」。

我不同就此評論甚麼，這不是現代世界目前的實情。因此不要對我生氣。但這是無中生有的問題。中國大陸多年來發展與台灣關係。對此有不同評估。中方有中方的。美國有美國的。台灣方面或會有不同評估。但幸好未有發生軍事衝突。

中俄釋聯手抗美構想：擺脫美元結算

楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯外交部女發言人點讚轉發

中俄朝伊VS北約  布林肯訪歐預示中美軍事對立？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？
今日
拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？
拜登拉攏普京遏華？俄大使：會向中國通報俄美峰會內容
2021/06/10
拜登拉攏普京遏華？俄大使：會向中國通報俄美峰會內容
中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國
2021/05/28
中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國

你可能感興趣

拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？
今日 12:02
拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？
拜登拉攏普京遏華？俄大使：會向中國通報俄美峰會內容
14:02 2021/06/10
拜登拉攏普京遏華？俄大使：會向中國通報俄美峰會內容
中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國
11:55 2021/05/28
中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國
地緣政治 外交 中俄關係 中美關係 美俄關係 普京 拜登 中國 俄羅斯 美國

上一篇文章

趙立堅回應G7公報：美國病得不輕 還是給它把脈吧

下一篇文章

拜登謀用北約遏中國 德法立場曝露歐美分歧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機