▲ 美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵

俄羅斯總統普京周三（16日）會於瑞士日內瓦，與美國總統拜登會談。俄美峰會舉行前，普京接受美國全國廣播公司（NBC）專訪。主持人大篇幅問及有關中國議題，並看來有意放大俄羅斯與中國之間的分歧，一開始即提及中國航母數量比俄羅斯多。對於這些問題，普京一一反駁。普京指出，中國可沒有像美國一樣，視俄羅斯為敵人。

以下是NBC公佈，普京接受記者西蒙斯（Keir Simmons）專訪當中有關中國內容。

西蒙斯： 我想就中國問你。中國正在建造第4艘航母。中國已有2艘，俄羅斯得1艘，目前還不在服役（大修中）。中國去年拒絕參與（核）軍控談判。你向你西方的北約投訴這麼多，為甚麼從不投訴中國在你的東方軍事化？

普京： 我首先想說的是過去幾年，過去幾十年，我們與中國發展了戰略夥伴關係，這在兩國歷史上是從未有過的，雙方在政治、經濟、科技、軍事和技術範疇都有高度信任和合作。此其一。中國是個友好國家，中國沒有像美國一樣宣稱我們是敵人。

西蒙斯： 中國沒有......

普京： 難道你不知道嗎？此其一。其二是中國是個遼闊、強大的國家，15億人（實際上是14.4億）。按購買力平價來說，中國經濟已超越美國。中國去年更成為了歐洲（歐盟）最大貿易夥伴，美國跌落了第二。你不知道這些嗎？

中國正在發展。我明白這是某種形式對抗的開始。所有人都明白這一點。我們也看到。為何逃避和害怕這些議題？但我們並不擔心，包括其他方面，因為我們的防衛充足程度處於非常高的水平，還有其他原因。但最重要的是我們與中國關係的性質和高度。你說中國會有4艘航母。美國有幾多艘？

西蒙斯： 多很多。（答案其實是11艘）

普京： 這就對了。這就是我要表達的。為甚麼我們要擔心中國航母？我們與中國有漫長的邊界，但那是陸上邊界。你覺得中國航母會越過我們的陸上邊界嗎？這根本就是無意義的對話......

西蒙斯： 但你也有太平洋海岸。

普京： 海岸也很長。但與中國的邊界是陸上邊界。還有，對的，你說會有4艘航母，因為一艘需要維護，一艘需要備戰，一艘需要維修。中國這樣一點也不過份。

正是這樣，你說中國拒絕談判削減核進攻武器。你應該去問中國，（談判）是好事還是壞事應由他們去決定。但他們的理據很簡單易明。

美國及俄羅斯的核彈頭和載具數量都遠超美國。中國人只是說，為甚麼我們遠遠少過你們還要減？還是你另有所圖，想凍結我們的核威懾程度？

我們為何要凍結？為甚麼我們這個15億人的國家不同制定目標，達到和你想同的水平？這些議題都可以討論，並需要仔細考慮。但說我們（俄羅斯）要為中國的立場負責就純粹是笑話。

拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？

拜登拉攏普京？俄大使：會向中國通報俄美峰會內容

西蒙斯： 你怎樣看中國對待新疆維吾爾人？

普京： 你知道，我認識一些維吾爾人。要找一些批評政府的人總是找到的。我訪問中國時見過維吾爾人，我向你保證，至少是我親耳聽到的，他們整體上都歡迎中國當局的政策。他們相信中國政府為國家這部分的人民，在經濟上、文化上做了很多東西，諸如此類的。因此為甚麼我應評論.......

西蒙斯： 你知道很多維吾爾人不這樣看，美國也指控中國「種族減絕」。有指有100萬維吾爾人在所謂的集中營。這對在前蘇聯國家的穆斯林社群就想傳遞這樣的信息嗎？你不認為有錯？

普京： 對於俄羅斯的穆斯林社群，我傳信息要透過政策和俄羅斯政府部門。我們是伊斯蘭合作組織觀察員。

我們有大約10%人口是穆斯林，很可能還多一點。他們是俄羅斯公民，沒有第二個祖國。他們對國家發展有巨大貢獻。教士和普通民眾都一樣。

我為甚麼要在沒有充分理解中國的情況下，以中國為參照來向我們的民眾說話和建立關係？我認為你應該去問中國外交部、美國國務院這些問題。

環時評G7：倘迫中俄聯合殊死搏鬥 是西方噩夢

拜登好打得？美國「雙重圍堵」中俄意圖盡現

西蒙斯： 這只是關於你是否準備批評中國。例如，中國在聯合國安理會就克里米亞投棄權票。中國最大的銀行沒有違反美國對俄羅斯的制裁。你覺得你得到中國100%支持嗎？

普京： 你知道，我們是鄰國。你不能選擇鄰居誰是。我們對我們數十年來發展出前所未有高度的關係，感到滿意，也得珍惜，正如我們看到中國朋友所珍惜一樣。你為甚麼總是嘗試把我們扯入你們認為應與中國如何打交道的方式？我明白的告訴你......

我可以完全坦白嗎？我們看得出破壞俄中關係的嘗試。我們看得出實際政策內這些意圖。你的問題也是這樣。我已講出我的立場。我相信這已足夠。我有信心中國領導層也完全明白這些議題，包括他們的維吾爾人口，會找到必要解決方式，確保情況維持穩定，對全體數以億計中國人民，包括維吾爾人民都有好處。

中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國

美國太空孤立中國 反變孤立自己？

西蒙斯： 我只是想問關於俄羅斯與中國及美國關係的問題。讓我換個方式問你。你是否與美國太空計劃分道揚鑣，轉向中國？

普京： 不是。為甚麼？我們已準備好與美國太空合作。美國太空總署主管近日說，自己不能想像太空計劃沒有俄羅斯合作。我們歡迎他所講的。

西蒙斯： 俄羅斯航天局威脅2025年退出國際太空站。

普京： 坦白說，我不認為羅戈津（Dmitry Rogozin）先生，俄羅斯航天局主管，有威脅任何人。國際太空站的壽命快盡。你誤會了他的意思。我們有興趣繼續與美國合作，如果我們的美國夥伴不拒絕，我們會繼續。這並不代表我們只會與美國合作。

我們一直並會繼續與中國合作，包括所有類型的項目，包括深空探測。我認為這完全是好事。我不覺得有甚麼矛盾。

西蒙斯： 認我問多你有關中俄美的一項。若解放軍對台灣採取行動，俄羅斯會有何反應？

普京： 甚麼？你得悉了中國軍事解決台灣問題的計劃嗎？我毫不知情。正如我們常說的，政治不需要假設。假設在政治中是不合適的。政治上沒有「如果」。

我不同就此評論甚麼，這不是現代世界目前的實情。因此不要對我生氣。但這是無中生有的問題。中國大陸多年來發展與台灣關係。對此有不同評估。中方有中方的。美國有美國的。台灣方面或會有不同評估。但幸好未有發生軍事衝突。

中俄釋聯手抗美構想：擺脫美元結算

楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯外交部女發言人點讚轉發

中俄朝伊VS北約 布林肯訪歐預示中美軍事對立？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒