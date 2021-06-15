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30萬劑：480劑！中美疫苗支援千里達力度大不同

社會熱點 16:28 2021/06/15

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新冠病毒在多國持續蔓延，疫苗被視為控制流行病毒的良方，一些國家卻面對疫苗短缺的難題。中美兩國皆有對外分享疫苗，以協助舒緩問題，但力度或許有別。其中，當中國確定向中美洲加勒比海島國千里達及多巴哥（Trinidad and Tobago，簡稱千里達，又譯特立尼達和多巴哥）提供至少30萬劑國藥疫苗時，美國也宣布支援計劃，但分享數量只有80瓶、相等480劑，中美差距相當明顯。

千里達及多巴哥這個小島國，位於加勒比海列斯群島的東南端，西與委內瑞拉隔海相望，面積5128平方公里，人口接近140萬，其中印第安裔和非洲裔在該國人口佔比超過三成。

140萬人分得80瓶只是「小禮物」

美國駐千里達大使館14日發佈消息稱，美國向千里達捐贈了80瓶輝瑞疫苗。按照輝瑞疫苗目前的計量，每瓶等於6劑，80瓶等於480劑。

據當地媒體《千里達每日快報》報道，該國國家安全部部長辛德斯解釋，美國宣布捐贈的80瓶疫苗，與他們預計美國正在考慮的任何大規模捐贈無關，這批疫苗「只是國家安全部收到的一小批禮物」。

中方捐贈10萬劑後 再輸出20萬劑

同日，在美國官宣捐贈疫苗之際，千里達全權大使方遒也發推稱，千里達政府訂購的20萬劑中國國藥疫苗正在運往西班牙港機場，「很高興明天受邀在機場迎接第二批國藥疫苗。」同時，方遒還透露，下個月將有更多的中國新冠疫苗抵達千里達，相信千里達的大規模疫苗接種計劃將取得更大的進展。

目前，中國已向80多個國家捐贈新冠疫苗，其中此前已有10萬劑次國藥疫苗捐給了千里達。

按此計算，中國確定先後兩批向千里達提供30萬劑疫苗，未來或會追加更多。

據中國駐千里達及多巴哥共和國大使館消息，早於5月19日，中國首批援助千里達新冠疫苗運抵首都西班牙港。千里達總理羅利出席交接儀式並表示，疫情爆發以來，中方援助當地多批抗疫物資，並分享技術經驗，彰顯了大國擔當和兩國親密夥伴情誼。5月21日開始，千里達開始分配接種國藥疫苗，不少民眾表示相信中國研發的疫苗，專程前往接種。

中方批「疫苗外交論」真狹隘  美日印澳卻想這樣做

中國疫苗免費贈53國　中美暗戰「健康絲路」

責任編輯：易燕丹

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