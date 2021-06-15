▲ 【新冠肺炎】石正麗駁實驗室洩毒論：對潑髒水 我無畏無懼

七國集團（G7）峰會促請中國參與對新冠病毒起源進行第二輪調查，中美、乃至中國與西方新一波新冠肺炎疫情溯源角力，再度升級燃燒。曾多次被西方媒體質疑外泄病毒的中科院武漢病毒研究所，研究員石正麗接受《紐約時報》採訪時再度否定實驗室洩漏的說法，強調「我肯定我沒有做錯任何事，因此我無畏無懼」 。

《紐約時報》報道指，對於被指新冠病毒來自其實驗室，石正麗表達了憤怒說說，「我怎麼能為一件沒有證據的事情提供證據」？她之後又用簡訊回覆該報說，「我不明白為甚麼世界會這樣，不斷地向一個無辜的科學家潑髒水」。

石正麗透過電郵受訪指，懷疑病毒來自其實驗室是毫無根據的，並直接否認武漢病毒研究所在疫情爆發前握有新型冠狀病毒來源的說法。

石正麗：說病毒來自其實驗室 是毫無根據

石正麗據報近年開始基因改造蝙蝠冠狀病毒，以利研究病毒傳染並在人體細胞複製的能力，因而受到外界關注。

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石正麗指她的實驗與所謂「功能增益（gain of function）」研究不同，因為她的實驗目的不是讓病毒更危險，而是為了解病毒如何跨物種傳播。

此外，石正麗的一部分蝙蝠病毒實驗在生物安全第二等級（BSL-2）實驗室進行，外界懷疑危險的病原體可能從較不安全的實驗環境外洩。

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石正麗對此回應稱，中國境內蝙蝠病毒可在生物安全第二等級實驗室研究，因為沒有證據顯示這類病毒曾直接感染人類。這項看法獲其他部分科學家支持。

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針對近期《華爾街日報》援引美國情報消息稱，武漢病毒研究所2019年11月、即疫情曝光前，3名研究人員出現類似感冒症狀而就醫。石正麗駁斥說：

武漢病毒研究所沒有遇過這些病例。如果可能的話，你們能提供這3人的姓名以利我們查核嗎？

布魯塞爾當地時間14日，G7峰會領導人在會議上敦促中國參與對新冠病毒起源進行新的調查，美國總統拜登告訴記者，他們討論到了進入中國實驗室的問題。

拜登5月27日下令美國情報界要在90天內釐清病毒起源究竟比較可能是動物傳播、還是實驗室洩露。

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責任編輯：鄧國強

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