  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (二) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

趙立堅回應G7公報：美國病得不輕 還是給它把脈吧

國情動向 16:52 2021/06/15

分享：

趙立堅回應G7公報：美國病得不輕 還是給它把脈吧

七國集團（G7）英國峰會公報多處點名中國，中國外交部發言人趙立堅回應稱，多極化時代潮流不可抗拒，一個國家集團號令天下的時代已經過去，國際社會不應以意識形態劃線，打壓不同發展模式。「美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國把把脈，開藥方。」

趙立堅周二（15日）在外交部例行記者會上指出，中方注意到七國集團峰會公報提及涉華議題，就涉港、涉疆、台灣、涉海等問題對中方蓄意污蔑，干涉中國內政，此舉嚴重違背聯合國憲章宗旨和原則，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，暴露出美國等少數國家人為制造對立隔閡、擴大分歧矛盾的不良用心。中方對此強烈不滿，堅決反對。涉疆、涉港、台灣事務純屬中國內政，不容任何外部勢力幹涉，中國維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移。

趙立堅表示，世界多極化、國際關係民主化是不可抗拒的時代潮流，一國或一個國家集團號令天下的時代已經過去了。當前形勢下，國際社會比以往任何時候更需要加強團結合作，踐行真正的多邊主義，而不應基於小圈子搞集團政治，不應以意識形態劃線，打壓不同發展模式，更不應混淆是非，轉嫁責任。美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國把把脈，開藥方。

G7被爆為了中國吵架 CNN：會議室一度切斷網絡

北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事

美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？
今日
拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？
美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵
今日
美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵
中方重提使館被炸懟北約：不忘同胞家破人亡
今日
中方重提使館被炸懟北約：不忘同胞家破人亡

你可能感興趣

拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？
今日 12:02
拜登急見普京 中國要不要擔心被挖牆腳？
美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵
今日 15:53
美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵
中方重提使館被炸懟北約：不忘同胞家破人亡
今日 13:11
中方重提使館被炸懟北約：不忘同胞家破人亡
地緣政治 外交 中國 美國 中國外交部 趙立堅

上一篇文章

【新冠肺炎】石正麗駁實驗室洩毒論：對潑髒水 我無畏無懼

下一篇文章

美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼