▲ 趙立堅回應G7公報：美國病得不輕 還是給它把脈吧

七國集團（G7）英國峰會公報多處點名中國，中國外交部發言人趙立堅回應稱，多極化時代潮流不可抗拒，一個國家集團號令天下的時代已經過去，國際社會不應以意識形態劃線，打壓不同發展模式。「美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國把把脈，開藥方。」

趙立堅周二（15日）在外交部例行記者會上指出，中方注意到七國集團峰會公報提及涉華議題，就涉港、涉疆、台灣、涉海等問題對中方蓄意污蔑，干涉中國內政，此舉嚴重違背聯合國憲章宗旨和原則，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，暴露出美國等少數國家人為制造對立隔閡、擴大分歧矛盾的不良用心。中方對此強烈不滿，堅決反對。涉疆、涉港、台灣事務純屬中國內政，不容任何外部勢力幹涉，中國維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移。

趙立堅表示，世界多極化、國際關係民主化是不可抗拒的時代潮流，一國或一個國家集團號令天下的時代已經過去了。當前形勢下，國際社會比以往任何時候更需要加強團結合作，踐行真正的多邊主義，而不應基於小圈子搞集團政治，不應以意識形態劃線，打壓不同發展模式，更不應混淆是非，轉嫁責任。美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國把把脈，開藥方。

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責任編輯：連兆鋒