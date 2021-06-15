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台山核電出事？外交部、廣東、澳門齊說環境正常

社會熱點 17:28 2021/06/15

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【台山核電站】趙立堅回應異常傳言：環境指標正常

針對CNN宣稱距香港130公里的台山核電站，「可能發生外洩」，中國外交部周二（15日）回應，目前台山核電廠有關狀況滿足技術規格書的要求，核電廠周邊輻射環境水平未見異常，安全是有保障的。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會答問說，中國高度重視核安全，迄今為止大陸核電廠保持著良好的運行記錄，未發生影響環境和公眾健康的事件。

台山核電合營有限公司稍早前也回應，稱目前連續監測環境數據顯示，台山核電廠及周邊環境指標正常。

趙立堅：中國核電站未生影響環境事件

而比香港更鄰近台山核電站的澳門，澳門警察總局周二表示，截至凌晨4時，根據地球物理暨氣象局公布的過去24小時資料，澳門伽傌射線測量均屬正常情況。

澳門警察總局指出，2021年至今，接獲兩則有關台山核電站事件通報，分別為2月21日和4月5日的0級事件通報，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境沒有構成影響。

台山核電廠法企不是向美國求助 外國專家批CNN炒作

台山核電廠被指放射威脅「逼在眉睫」 官方：環境指標正常

澳門警察總局15日早上發布新聞稿作以上表示，並稱已透過「廣東核電站核事故應急粵澳合作共識」中的聯絡機制，向廣東省核應急委員會辦公室瞭解有關情況。

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廣東省核應急辦表示，台山核電合營公司網站已於13日發布「台山核電機組運行狀況」的回應，並指出台山核電站自投入商運以來，嚴格按照運行執照檔、技術程式，控制機組運行，兩台機組各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。目前，連續監測環境資料顯示，台山核電站及周邊環境指標正常。

澳門當局：伽傌射線測量均屬正常情況

CNN此前援引美國官員以及看到的文件稱，美國政府過去一周在評估中國一家核電廠發生核泄漏的報告，此前擁有並幫助運營該核電廠的法國法馬通公司（Framatome）警告稱「放射性威脅迫在眉睫（imminent radiological threat）」。

台山核電廠是中法合作的核電廠，位於廣東省江門台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

而中國外交部、廣東及澳門當局上述的通報，已否定了台山核電站出現有影響狀況的說法。

責任編輯：鄧國強

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